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понедельник, 27 сентября 2021 18:01

Увеличение груди: пластический хирург опроверг распространенные мифы

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  Пластический хирург Павел Федорук: "Увеличение груди имплантатами - операция номер один среди женщин"
Пластический хирург Павел Федорук: "Увеличение груди имплантатами - операция номер один среди женщин"

Увеличить грудь на несколько размеров можно двумя способами. Один из самых популярных - маммопластика с введением имплантатов. Операция длится несколько часов. При этом имплантат не нужно менять каждые 10-15 лет. На них действует пожизненная гарантия. Липофилинг выбирают реже, потому что не всегда приживается жир, взятый из проблемных мест пациентки. После корректировки размера бюста любым способом качество жизни не меняется. Женщина может рожать, кормить младенца и передвигаться самолетом.

Об этом Gazeta.ua рассказал Павел Федорук, пластический хирург из столицы.

"Увеличение груди имплантатами - операция номер один среди женщин. Благодаря ей бюст можно скорректировать на 1,5-2 размера. Пользуется популярностью, так как имеет высокую эффективность - женщина сразу видит результат", - рассказал Федорук.

Операция по увеличению груди проводится под общей анестезией. Длится два часа. После процедуры на пациентку надевают специальное компрессионное белье, фиксирующее грудь в нужном положении. Снимают примерно через месяц.

"Период реабилитации относительно легкий. Женщину выписывают домой в тот же или на следующий день после операции", - продолжил врач.

Хирургическое увеличение груди с протезом стоит 80-100 тыс. грн. Стоимость колеблется, потому что цена грудных протезов зависит от производителя.

"На втором месте липофилинг. Плюсы этой операции в том, что проводится без разрезов, а благодаря проколам. Позволяет одновременно избавиться от жировых отложений в проблемных местах: бедрах или боках и перенести их в грудь. Такой бюст на ощупь максимально натуральный и мягкий", - рассказал пластический хирург.

Из минусов - жир не всегда приживается. Со временем "усаживается", чтобы добиться желаемого вида груди, операцию придется повторять, иногда несколько раз с интервалом в пару месяцев. Кроме того, таким способом увеличить грудь можно только на 1-1,5 размера.

Такая операция по увеличению груди длится два с половиной часа. Проходит под общей или местной анестезией. Липофилинг стоит около 50 тыс. грн.

Независимо от вида маммопластики, необходимо строго соблюдать все правила во время периода реабилитации, чтобы избежать осложнений: носить компрессионное белье; спать на спине исключить спорт; не ходить в солярий, сауну, баню; не принимать горячий душ или ванну. Ограничить прием жирной, соленой и острой пищи. Конкретные сроки соблюдения правил, учитывая операцию, устанавливает пластический хирург.

"Один из самых больших страхов женщин, которые приходят ко мне, что после операции нельзя кормить грудью и летать. Это мифы. После любой маммопластики пациентка может спокойно рожать, кормить грудью, летать и заниматься спортом, правда с разрешения врача", - рассказал Федорук.

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Дата
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