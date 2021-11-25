Успеть все: о чем нельзя забыть перед Новым годом

Готовиться к главному зимнему празднику нужно уже сейчас, говорят психологи. Перед Новым годом растет уровень стресса: люди подсчитывают победы и поражения, составляют задачи на будущее и одновременно продумывают празднование. Режим "успеть все" утомляет, поэтому следует распределить задачи. Кроме того, во второй половине декабря во всех магазинах и заведениях будут очереди, а это трата времени, негативные эмоции и лишние контакты с посторонними людьми. Гораздо лучше подойти к празднику с разумным планированием.

2022-й станет годом Черного Водяного Тигра. Чтобы получить его благосклонность, рекомендуют встретить праздник в окружении терракотового, теплого коричневого, желтого оттенков. Можно выбрать в этих тонах новогодний наряд, декор елки или всего дома. Атмосфера же должна быть энергичная, с примесью хороших сюрпризов и неожиданностей – это соответствует характеру тигра.

Во время подготовки к Новому году важно сосредоточиться не только на внешних атрибутах, но и помнить о самом ценном - самом себе и близких людях. И такую заботу не стоит откладывать на потом.

Позаботиться о себе: как правильно это сделать

Внимание к себе – это, прежде всего, поддержка здоровья и красоты. За будничными хлопотами непросто найти время на профессиональный уход. Но в ожидании самой волшебной ночи стоит устроить маленькое чудо для себя. Например, осуществить давнюю мечту о визуальных изменениях, привести в порядок кожу, избавиться от проблем, мешающих с удовольствием смотреть в зеркало.

Среди средств для поддержки женской красоты наибольший эффект демонстрируют салонные процедуры. Их разделяют по группам.

• Для лица: очищение и шлифовка кожи, блефаропластика век, разглаживание морщин.

• Для всего тела: удаление пигментации, растяжек, шрамов, сосудистой сетки, татуировок, лазерная эпиляция, оздоровительные массажи и обертывания.

• Для волос: восстановление роста, придание шелковистого вида.

При выборе салона следует обращать внимание на высокое качество медицинского оборудования и квалификацию специалистов. В Полтаве этим критериям отвечает "Laser Studio ELLE" Это единственный салон города, где есть все для здоровья и красоты: от омоложения лица до интимной пластики. Имеют лицензию МЗУ и аппаратуру, сертифицированную американским FDA.

Салон "Laser Studio ELLE" имеет лицензию на ведение хозяйственной деятельности по медицинской практике, что выдана на основании приказа Минздрава Украины № 1912 от 19.10.2018 года. Регистрационное досье от 09.10.2018 № 01/0910-М

Процедуры по уходу и визуальной эстетике могут занимать от одного дня до нескольких недель. Поэтому есть смысл начинать перевоплощение уже сейчас, чтобы успеть к праздникам. Если сложно выделить определенную сумму на красоту, уместным будет лайфхак: заказать Святому Николаю или Деду Морозу подарочный сертификат студии лазерной медицины "ELLE" на одну или несколько процедур. А когда размышляете, что подарить на Новый год близкому человеку – такой сертификат также будет кстати. Внешние изменения, уход и красота помогут каждой женщине войти в предстоящий год с уверенностью и улучшенным настроением.

Забота о родных и друзьях: идеи универсальных презентов

Не меньшего внимания, чем собственное здоровье, требует ближайшее окружение. Основное правило новогодних подарков для родных – чтобы они были "о внимании и заботе". Почти беспроигрышный вариант – практичные вещи для дома, придающие уют и комфорт. Это могут быть:

• вязаные изделия хенд-мейд: пледы, накидки, ковры, корзины;

• халаты или полотенца с индивидуальными, тематическими надписями;

• качественная постель, подушки или одеяла.

Последний пункт, кстати, будет наиболее уместным, когда нужно подготовить презент сразу для пары - родителей, кумовьев, для семьи сестры или друзей-молодожёнов. Так можно избежать двойных трат и порадовать близких действительно нужной вещью. Одним из удачных решений станет подарок от украинского производителя текстиля "Good-dream". Здесь можно приобрести элегантные однотонные комплекты постельного белья, собрать такие комплекты по своему вкусу или сшить по индивидуальным размерам. Ткани сертифицированы, не дают усадку, не теряют цвет, не косматятся. Одеяла и подушки достойно проходят испытание временем. Посылки в "Good-Dream" отправляют сразу после заказа, не требуют предоплаты или минимальной суммы чека. А при покупке от 1000 грн. оплачивают пересылку вместо клиента. Пока у почтовых компаний не начался период новогоднего аврала, есть возможность быстро и без проблем заказать подарки. Подробнее узнать о товарах компании можно на сайте Good-dream.ua.

Элегантный комплект постельного белья будет отличным подарком на Новый год

Чтобы добавить подготовленному презенту особое настроение, стоит подумать о тематическом оформлении. Самая простая идея – упаковочная бумага, готовые боксы или коробки. Если этого мало - можно декорировать презент с помощью новогодних шаров, хвои, корицы или вкусностей.

Начинайте действовать уже сегодня – и Новый год принесет гармонию и удовольствие.