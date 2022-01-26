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Универсальный сервис такси на все случаи жизни

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Ежедневные поездки все чаще вынуждают людей задумываться о том, каким транспортом было пользоваться более выгодно, комфортно и безопасно. Личный автомобиль могут позволить себе далеко не все, а общественный транспорт не всегда можно назвать комфортным. В попытках найти золотую середину между этими вариантами, многие часто останавливают свой выбор на такси, стараясь найти более выгодное предложение. Однако, подобрать подходящий не только по цене, но и по особенностям поездки сервис такси еще нужно уметь.

Наша рекомендация — сервис SHARK Taxi. Работая во многих городах Украины, сервис предоставляет различные классы для поездок, а также дополнительные актуальные услуги, что делает его максимально универсальным для пользователя.

 

Классы и тарифы сервиса SHARK

Итак, речь пойдет о классических пассажирских перевозках. Очевидно, что вы не всегда путешествуете в одиночку, поэтому подбирать класс такси нужно предельно внимательно, чтобы при заказе обеспечить необходимые условия для всех участников поездки. Популярные и востребованные классы в SHARK Taxi — это:

Эконом такси

Данный класс подходит как для одиночных поездок, так и для поездок парами или небольшой группой до 5 человек. Эконом — классическое сочетание максимально низкой цены и приемлемых условий комфорта.

Стандарт такси

Доступное по цене, но уже более вместительное и комфортное — стандарт такси размещает также до 5 человек.

 

Такси "Комфорт"

В рамках данного класса работают авто с полной комплектацией и повышенным функционалом, что существенно влияет на условия комфорта в салоне и в поездке в целом.

Бизнес-такси

Данный класс подойдет для тех, кто хочет совершить поездку повышенной важности и создать необходимый эффект от своего появления на публике. Такси, работающие в рамках этого тарифа — комфортабельные, люксовый, высокофункциональные.

Такси "Универсал"

Предельно практичное и функциональное транспортное средство, часто используется для поездок в большой компании или семьей. Позволяет комфортно размещаться пассажирам, а также брать с собой все необходимые вещи.

Минивэн-такси

Этот класс может использовать как для комфортных пассажирских поездок, так и для перевозок имущества. Минивэн размещает до 9-ти человек, что дает возможность путешествовать большими группами, а также обладает объемным багажным отсеком для личных вещей пассажиров.

 

Микроавтобус

Данный класс отличается повышенной вместительностью. Используется чаще всего для комфортных поездок на дальние расстояния, где необходимо разместить и пассажиров, и их личные вещи. Актуален для междугородних перевозок.

Грузовое такси

Класс такси, предназначенный для перевозки пассажира и его малогабаритного груза. Работает по аналогичной с пассажирскими перевозками схеме, с указанием особенностей груза при заказе.

Среди дополнительных востребованных услуг сервиса можно отметить услуги "Эвакуатор", "Трезвый водитель", "Курьер", "Доставка", тарифы "Детский" и "Питомец". Сервис SHARK Taxi готов оказать любые транспортные услуги при первой необходимости. Оформить заказ можно по контактному номеру 3000 или через мобильное приложение онлайн.

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26
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