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четверг, 28 января 2021 16:53

ЮНИСЕФ доставил украинским школам наборы для предупреждения распространения COVID-19
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Более 2000 школ по всей Украине получили от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) наборы поддержки в предупреждении распространения COVID-19. Пакеты содержат учебно-информационные материалы, по которым дети всех возрастов будут в игровой форме изучать меры безопасности во время пандемии.

Кроме этого, в набор вошли рекомендации для работников школ по поддержке безопасной среды в учебных заведениях, в частности, информационные материалы по проведению очистки поверхностей в школах и домах, предоставленные партнером ЮНИСЕФ - компанией UNILEVER. Бренд Domestos, который с 2014 года проводит в Украине инициативу "В чистом мире не болеют дети!" понимая, насколько важно, чтобы школа была безопасной во время проведения ВНО и после 1 сентября, решил присоединиться к программе ЮНИСЕФ. Ведь о важности гигиены поверхностей в предотвращении распространения болезней часто забывают. А она не менее важна, чем мытье рук или соблюдение дистанции.

 

С 1 сентября до середины декабря на COVID-19 заболели более 30 тыс детей школьного возраста. Школы закрываются на карантин, их ученики продолжают обучение дистанционно. При этом анализ ЮНИСЕФ показывает, что у значительного количества детей нет условий для дистанционного обучения. Каждый десятый ребенок в городе живет в тесных квартирах (менее пяти кв м на человека), соответственно не имеет отдельной комнаты для обучения, 45% среди семей с низким доходом вообще не имеют доступа к компьютерам (данные за 2018).

"Перерывы в образовательном процессе создают риски для будущего сегодняшних учеников. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы дети могли продолжать полноценное обучение. В том числе, создавая безопасные условия в школах и обучая детей как можно защититься от вируса", - отметила Лотта Сильвандер, Глава офиса ЮНИСЕФ в Украине.

 

Согласно опросу директоров школ, которое ЮНИСЕФ проводил в начале учебного года, более 60% учебных заведений испытывали потребность в учебных материалах для учащихся о правилах безопасности во время пандемии. Лишь 50% были уверены, что смогут обеспечить школы достаточным количеством дезинфицирующих средств для обработки поверхностей. Почти 20% отметили, что в учебных заведениях постоянно не хватает мыла, 40% говорили о недостатке бумажных полотенец.

 

Информационные пакеты от ЮНИСЕФ получили почти 1000 школ из 33-х городов и громад, которые являются участниками инициативы "Громада, дружественная к детям и молодежи", 900 школ на Востоке и Закарпатье, а также 100 школ победителей проекта "Здорово танцую" - танцевального конкурса , который помогает ученикам младших классов запомнить правила гигиены посредством ритмических движений.

 

"Научить школьников младших классов правилам чистоты для защиты от невидимой угрозы - вредных микробов и помочь школам научиться правильно, а главное - часто, убирать поверхности, с которыми учащиеся контактируют чаще всего, - это задача Domestos - отметил Василий Бовдилов, Генеральный директор Unilever Украина. И мы очень благодарны ЮНИСЕФ за возможность присоединиться к такому важному проекту"

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