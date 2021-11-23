"Укрэксимбанк" продает право требования по кредиту на строительство зернового терминала в порту "Очаков"

Доставка грузов в порт "Очаков" может производиться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом

"Укрэксимбанк" продолжает продажу прав требования по кредитной задолженности заемщиков, не обслуживающих финансовые обязательства перед банком. Снижение уровня неработающих активов – стратегический приоритет для "Укрэксимбанка". За 9 месяцев текущего года деньгами или имуществом государственный банк погасил NPL примерно в 1 млрд гривен.

В пуле активов на продажу одним из самых недорогих и инвестиционно привлекательных лотов есть права требования по кредитному договору, обеспеченному ипотекой зернового терминала в морском порту "Очаков". Первая очередь терминала, состоящего в том числе из трех силосов общей мощностью хранения до 20 тыс. тонн зерна, введена в эксплуатацию. Для второй очереди мощностью до 30 тысяч тонн выполнены проектировочные и подготовительные работы на отведенных участках. Комплекс оснащен современным оборудованием ведущих мировых производителей для приемки, хранения и перевалки зерновых культур, технологические процессы автоматизированы. Доставка грузов в порт может производиться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

Комплекс обладает высоким экономическим и технологическим потенциалом дальнейшего увеличения мощностей хранения и перевалки. Интенсивное развитие речной логистики, которое ожидается уже в ближайшие годы, способно в разы увеличить объемы грузовых перевозок зерновых в районах реки Днепр. Наличие свободных близлежащих участков позволяет по необходимости расширить терминал, а также существует возможность строительства глубоководного причала и углубления акватории для приема судов большего класса.

Управление комплексом может производиться как отдельно, так и в составе вертикально-ориентированного холдинга. Наличие собственного терминала как одного из производственных звеньев может дать синергию для экспортно-ориентированного агробизнеса. В частности, способствовать снижению себестоимости сельхозпродукции с учетом доставки конечному покупателю, обеспечению первоочередности и оптимальных сроков обработки собственных грузов для снижения логистических рисков.

Торги по лоту со стартовой ценой 36,7 миллионов гривен запланированы на 13 декабря 2021 г.

Также в системе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) "Укрэксимбанком" выставлен на продажу большой перечень прав требования по другим кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, находящимися в банкротстве и ликвидации. Обеспечением по договорам является промышленная, коммерческая и жилая недвижимость, производственные комплексы, земельные участки, технологические линии и другое оборудование, товары в обороте и переработке, автомобильная и сельхозтехника, право интеллектуальной собственности на торговые марки и т.д.