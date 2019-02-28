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четверг, 28 февраля 2019 15:53

Удобные покупки и продажи с сервисом Vinyl.com.ua

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Открытие нового сервиса создает уникальные возможности для любителей музыки. Каждый желающий получает источник качественной музыкальной продукции в виде пластинок, кассет или дисков. Остается лишь зайти на сайт Vinyl.com.ua и выбрать для себя диск или кассету с записью любимого исполнителя.

  На сайте Vinyl.com.ua можно найти источник качественной музыкальной продукции в виде пластинок, кассет или дисков
На сайте Vinyl.com.ua можно найти источник качественной музыкальной продукции в виде пластинок, кассет или дисков

Меломаны, коллекционеры и истинные фанаты старого музыкального звучания откроют для себя необычный мир. На сайте Vinyl.com.ua размещено несколько тысяч объявлений разного формата, которые ждут потенциальных покупателей и позволят продавцам обеспечивать идеальные условия для продажи и как следствие заработка.

Почему стоит выбрать Vinyl.com.ua?

Есть несколько очевидных аргументов в пользу представленного сервиса.

1. Объявления бесплатные. Для подачи объявлений о продаже товаров не нужно дополнительно платить, всё совершенно бесплатно.
2. Популярность сайта. Постепенно посещаемость увеличивается, а это позволит продать товар как можно быстрее, ведь количество потенциальных покупателей изменяется в большую сторону.
3. Большой инструментарий. Предоставлена возможность публикации заголовка, фотографий, подробного описания и контактных данных. Есть функционал личных сообщений.

Покупатели могут найти довольно редкие диски, кассеты и пластинки известных музыкальных исполнителей. Стоимость устанавливается в индивидуальном порядке продавцом, но никто не отменял торг или обмен по желанию. Условия доставки оговариваются между продавцом и покупателем, но администрация рекомендует использовать исключительно наложенный платеж или осуществлять передачу денег из рук в руки.

Со временем продавцы получают возможность поднять свое объявление в начало списка объявлений схожей тематики. Гарантируется качественная публикация всех объявлений. Для безопасности работает модератор, который исключает объявления, опубликованные не по правилам сервиса и с нарушением действующего законодательства Украины.

Поиск оптимальных предложений

Желающие выбрать и купить пластинки должны следовать определенному алгоритму, который включает простые действия. Если нужно конкретное название исполнителя его рекомендуется ввести в строке поиска. Также есть фильтры с ценами, годом выпуска, страной-производителем и другими параметрами. Это упростит поиск среди большого количества объявлений.

После обнаружения требуемого объявления необходимо выйти на контакт с автором посредством личных сообщений или мобильного телефона. Уточняется цена, обозначаются условия доставки, и сделка завершается покупкой с одной стороны и продажей с другой стороны.

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Дата
28
февраля

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