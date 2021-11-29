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Топ-5 мифов о медицинском золоте

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Ювелирная бижутерия собрала вокруг себя как поклонников, так и ненавистников. Мифы о медицинском золоте, бытующие в интернете, распространили много сомнений среди женщин. Сейчас самое время их рассеять.

  Топ-5 мифов о медицинском золоте
Топ-5 мифов о медицинском золоте

1. Украшения недолговечны

Сплав для бижутерии — однородное сырье, производимое из олова, никеля, латуни, меди, цинка. Украшения из таких материалов темнеют со временем.

Бижутерия из медицинского золота не теряет изначального цвета при аккуратной носке. Ювелирные компании, работающие в сфере бюджетных украшений, используют в производстве проверенные компоненты и последние технологические новинки. Благодаря такому подходу к работе, девушки получают изделия, которые долго сохраняют первоначальную красоту. Поэтому серьги из хирургической стали в долговечности могут еще посоревноваться в долговечности с моделями из благородных металлов.

2. Медицинское золото вызывает аллергию

Индивидуальную переносимость металлов лучше обсудить с доктором. Аллергию чаще всего вызывают никель, кобальт и хром. Из-за указанных компонентов могут проявиться зуд и локальные покраснения. Поэтому перед оформлением заказа обязательно уточнить состав изделия.


Однако, бижутерия из хирургической стали в большинстве случаев покрывается защитным слоем (позолотой). Поэтому об аллергии можно не беспокоиться.

3. Дешевит образ

Ювелирная бижутерия из медицинского золота у проверенных производителей ничем не отличается от настоящих благородных металлов. Если компания при создании украшений пользуется техникой напыления Gold Filled, готовое украшение получается ярким, блистательным и защищенным от коррозии.

  Ювелирная бижутерия из медицинского золота не отличается от настоящих благородных металлов
Ювелирная бижутерия из медицинского золота не отличается от настоящих благородных металлов

4. Показатель безвкусицы

Модельеры и дизайнеры вовсю стараются стереть границы и развеять стереотипы. Стилисты подхватывают модные тенденции, предлагают сотни вариантов изделий из медицинского золота, разбавляя дорогие образы пестрой бижутерией, а кэжуал и смарт-кэжуал луки минималистическими изделиями.


Что говорить, если даже мировые звезды часто покупают бижутерию. Джиджи Хадид не гонится за диамантами, выискивает последние пластиковые новинки неординарного оформления. Блейк Лайвли неоднократно постит в личных социальных сетях поделки из бисера. Сама эпатажность Ники Минаж отдаст предпочтение кольцам локального бренда за 45 долларов.

5. Медицинское золото ржавеет

Качественные изделия отличаются антикоррозийным покрытием, благодаря чему цвет и прочность сережек, колец, цепочек не ухудшаются со временем. Однако следует отметить, на 90 % состояние аксессуаров зависит от носки. Чтобы максимально продлить жизнь любимым украшениям, следует руководствоваться простыми рекомендациями:

1. Бижутерию из медицинского золота хранить отдельно от остальных вещей.

2. Не поддавать изделия температурным перепадам и высокому уровню влажности.

3. Надевать только после нанесения лака для волос, спреев или парфюмов, чтобы избежать химической реакции.

4. Снимать украшения перед интенсивными занятиями спортом.

Мифы о медицинском золоте — не подкреплены фактами. Поэтому смело выбирайте понравившиеся украшения.

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