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четверг, 14 мая 2020 13:09

ТОП-5 идей оригинальных подарков

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Gifty – это украинский бренд, которой производит вещи со смыслом и душой. Над принтами изделий работают известные украинские иллюстраторы, среди которых Надьожна (создательница популярного Гуся), Сергей Майдуков, Евгения Олейник, Ярына Саенко, Маша Фоя и другие. Мы подобрали ТОП-5 идей, которые не оставят никого равнодушными! Если вы не знаете, где найти оригинальные подарки, мы вам с радостью поможем! Просто загляните в магазин подарков https://gifty.in.ua/ru/ и вы обязательно найдете то, что вам по душе.

  Украинский бренд Gifty имеет варианты подарков на любой вкус
Украинский бренд Gifty имеет варианты подарков на любой вкус

Экосумки и шоперы. Оригинальный подарок, который подойдет абсолютно всем. В Gifty есть сумки с надписями (серьезными и не очень), принтами в разных цветовых гаммах, которые можно выбрать под одежду или настроение.

Английская коллекция. Серия блокнотов Vital Grammar Notes для изучения языка, содержит множество грамматических таблиц и правил вместе с блоками для записей. Также отличным подарком может служить перекидной календарь с иллюстрациями и полезными фразами. За год можно выучить аж 1095 новых слов и словосочетаний.

Оригинальный фартук – незаменимый аксессуар на кухне, а с юмористическими принтами и фразами он станет вашей любимой вещью. "Режим митця ON", "Все горить", "Їж шо дали" – фразы, которые заставят улыбнуться каждого. Готовьте с любовью, в радость и в оригинальном фартуке от Gifty.

Постеры. Отличный подарок для любого человека и по любому поводу. Коллекция про Киев от художника с мировым именем Сергея Майдукова подойдет любителем нашей столицы. Коллекция "I need more" Маши Фои – легкая, воздушная, выполнена в пастельных тонах, отлично впишется в любой интерьер.

Блокноты. Множество блокнотов на любой вкус и цвет: яркие, стильные, удобные, з четырьмя видами страниц для разных целей. Планировать, писать, создавать креатив, рисовать, все можно в блокноте от Gifty.

  Украинский бренд Gifty имеет варианты подарков на любой вкус
Украинский бренд Gifty имеет варианты подарков на любой вкус

Если вы еще в поисках необычных подарков для своих родных и близких, загляните на страничку интернет магазина Gifty, и вам однозначно придётся что-то по вкусу.

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