Тарас Чекурда: Дельфинарий – прекрасное место для семейного отдыха в любое время

Пребывание в дельфинарии подарит максимум удовольствия

Семья – это самое главное, что есть в жизни современного человека. Только из-за постоянной занятости сложно выделить много времени, чтобы организовать полноценный отдых с самыми родными. Да и бывает такое, что поехать куда-то нет возможности, а получить приятные эмоции хотелось бы.

Так может не стоит откладывать все на потом, а выбрать дельфинарий "Оскар" для предстоящего уик-энда. Как утверждает Тарас Чекурда, проведение нескольких часов или даже целый день подарит море позитивных эмоций. А еще вам захочется сюда вернуться.

Что подарит дельфинарий своим гостям?

Главное, что получит каждый гость (взрослый и маленький) – это общение с дельфинами. Глядя на их шоу, уже поднимается настроение. Просто у животного "постоянная улыбка" и от этого тоже хочется улыбаться.

А сколько восторга вызывают их представления. От их трюков невозможно оторвать глаз. Зрители даже боятся моргать, чтобы ничего не пропустить.

По словам Тараса Чекурды, кроме зрелищного шоу посетители дельфинария могут получить такие услуги:

• Фото с жителем морских глубин. Фото – это лучший способ запомнить радостный момент на долгие годы. Во время представления сложно сделать удачный кадр, поскольку дельфины постоянно в движении, но не стоит разочаровываться. После окончания шоу профессиональный фотограф сделает для вас чудесные кадры. Фото можно сделать на помосте возле бассейна, так и непосредственно в воде.

• Плавание с дельфинами. От этого дети будут просто в восторге. Они получат максимум удовольствия и эмоций. Да и взрослые не останутся равнодушными. Их усталость и напряженность в один миг пропадет. Дельфины прокатят вас по бассейну. У вас появится ощущение, что вы стали другом животного, его напарником. Во время плавания ваши друзья или близкие могут делать фото, чтобы зафиксировать радостные моменты.

• Хотите сделать любимой предложение, но планируете это сделать оригинально. Ваше признание точно запомнится. Плавание и общение с дельфинами, катание на лодочке, романтический ужин – согласитесь, хороший план для особенного вечера.

Пребывание в дельфинарии подарит максимум удовольствия. А еще не стоит беспокоиться о безопасности. По словам Тараса Петровича Чекурды, здесь сделано все, чтобы гостям и участникам шоу было безопасно и комфортно.

Здесь продумано все до мелочей, чтобы вам хотелось еще не один раз сюда вернуться. Каждый раз маленькие и взрослые откроют для себя что-то новое. В любом случае общение с дельфинами принесет только радость.