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пятница, 18 февраля 2022 15:06

Существуют ли МФО, которые дают кредит всем?

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Микрофинансовые компании упрощают процесс получения кредита, поэтому за финансовой помощью многие украинцы обращаются именно к ним. Однако уследить за всеми новинками микрокредитного рынка сложно. Но и терять возможность получить выгодный микрозайм без отказа, тоже не хочется. Все МФО Украины в отдельном списке могли бы помочь оформить кредит всем. И такая возможность уже сегодня есть у каждого гражданина страны.

  Получение денежных средств в МФО доступно, практически, для всех слоев населения
Получение денежных средств в МФО доступно, практически, для всех слоев населения

Что такое Ikredit и чем мы занимаемся?

Сайт Ikredit - это информационная виртуальная площадка, которая позволяет получить доступ к списку всех МФО страны. Портал объединил в себе данные обо всех микрозаймах страны:

• условия кредитования;
• требования к клиентам;
• способы получения и погашения;
• особенности сотрудничества - пролонгация, реструктуризация, акции, промокоды;
• штрафы, пени и комиссии.

При этом каждый потенциальный клиент может оставить свой отзыв о реальном факте сотрудничества с МФО и поделиться своим опытом.

На сайте представлены только легальные компании, которые работают в рамках законодательства. Ikredit не требует регистрации или оплаты своих услуг. Но на этом фоне гарантирует честность приведенных данных и их актуальность. Здесь же можно узнать о МФО, которые дают всем без лишних проверок, скан-копий, звонков и пр. Они выделяются в отдельные категории.

Преимущества МФО

МФО, которые дают кредит всем - это подавляющее число компаний в Украине. Это самое важное преимущество. Кроме того, стоит отметить:

• полностью удаленное оформление займа;
• круглосуточный перевод средств;
• возможность оформить кредит через приложение Дия;
• минимальный пакет документов - только паспорт, ИНН;
• возможность получения с плохой КИ, имеющимися кредитами, просрочками;
• оформление за 10-15 минут, а при повторном обращении время сокращается;
• наличие акций, промокодов, выгодных розыгрышей - первый заем часто можно получить под 0%;
• кредит многоцелевой, без необходимости отчета перед кредитором;
• возможность пролонгировать срок кредитования;
• досрочное погашение без штрафов и комиссий.

Недостатки МФО

Безусловно, есть и некоторые минусы, но они незначительны на фоне большого количества преимуществ:

• ставка выше, чем в банках - это обуславливается высокими рисками невозврата для кредитора;
• невысокие кредитные лимиты для новичков - при постоянном сотрудничестве можно получить до 20 тыс. грн.;
• сроки - обычно до 1 месяца, но с возможностью пролонгации.

Кто может получить микрозайм?

Получение денежных средств в МФО доступно, практически, для всех слоев населения. Основными критериями отбора служат:

• возраст - от 18 до 65-75 лет;
• гражданство - только Украина;
• документы - паспорт, ИНН;
• регистрация - в любом регионе, кроме АРК, ОРДЛО.

Также важно, чтобы клиент имел любой постоянный доход. Его источник и объем существенной роли, при принятии решения по заявке, не играет.

Как оформить кредит в МФО?

Чтобы оформить кредит, достаточно сравнить условия кредитования на сайте Ikredit.in.ua. И выбрать подходящую МФО для себя. После нажатия на кнопку "Оформить", клиент окажется на официальном сайте кредитора, где нужно:

• подать заявку;
• дождаться ответа по ней в смс;
• подписать договор в электронном формате;
• дождаться перевода в течение нескольких минут.

Как вернуть деньги в МФО?

Возврат долга возможен несколькими способами:

• с карты - через личный кабинет;
• безналичным расчетом на счет компании;
• через кассы банков по реквизитам МФО;
• с помощью терминалов самообслуживания.

Важно учитывать, что посредники могут брать комиссии за перевод.

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