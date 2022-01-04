В "Дії" запустили "важную услугу"

Новая услуга в "Дії" поможет украинцам не пострадать от кредитных мошенников и сохранить собственные средства. Фото: Минцифра

В приложении "Дія" запустили новую услугу. Теперь пользователям будут приходить уведомления о кредитах или проверке кредитной истории.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Команда Минцифры запускает в "Дії" важную услугу для защиты украинцев и противодействия мошенничеству - push-уведомления о новых кредитах. Проверка кредитной истории – обязательна при оформлении кредита. Теперь, если кто-то будет проверять вашу историю или возьмет кредит, вы получите пуш", - говорится в сообщении.

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Новая функция работает по умолчанию. Обновлять приложение не нужно.

Если кто-то проверяет вашу кредитную историю или взяли новый кредит, который вы не открывали, то можно будет сразу из приложения перейти по ссылке, чтобы выяснить детали и подать жалобу, объяснили в ведомстве.

На портале "Дія" с 1 декабря запустили услугу изменения места жительства онлайн. Сначала эта функция будет работать в тестовом режиме, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.