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воскресенье, 28 ноября 2021 15:08

Запускают смену места жительства онлайн в "Дие"

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Запускают смену места жительства онлайн в &quot;Дие&quot;
В "Действии" запускают смену места жительства онлайн. Фото: техно24

На портале "Дия" с 1 декабря запустят услугу смены места жительства онлайн.

Сначала эта функция будет работать в тестовом режиме. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмме.

"С 1 декабря запускаем бета-тест смены места жительства онлайн на портале Дия. Регистрация здесь. Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек. Пол года назад мы запустили смену места жительства онлайн в 7 городах , а сейчас масштабируем ее почти на всю страну", – написал Федоров.

Он отметил, что Минцифры полностью трансформирует услугу, убирая бюрократию.

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"Больше не нужно будет ехать, например, в свой родной город, даже если вы хотите там зарегистрироваться. И кстати, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет", - отметил Федоров.

В мобильном приложении "Дия" теперь есть возможность загрузить сертификат о вакцинации в формате PDF.

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