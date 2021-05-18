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вторник, 18 мая 2021 16:59

Структум: проектирование и строительство кабельных линий

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На сегодня одним из лучших способов передачи электроэнергии к распределительным устройствам являются кабельные линии (КЛ). В осложненных условиях города, где строительство воздушных линий иногда невозможно, кабельные линии электропередач становятся лучшим решением. К тому же их строительство имеет ряд существенных преимуществ, в частности, высокая степень надежности, сравнительно низкая стоимость техобслуживания, небольшое воздействие на окружающую среду и безопасность во время эксплуатации.

Строительство кабельных линий компанией Структум

Компания Структум осуществляет проектирование и строительство кабельных линий напряжением 35-220 кВ.

На этапе проектирования кабельных линий осуществляется:

• определение оптимального пути для прокладки кабельных линий;
• построение схемы трассы КЛ;
• выбор технических характеристик кабеля и оптимального технического решения строительства КЛ;
• определение стоимости строительно-монтажных работ;
• оформление проектно-сметной документации и прохождение экспертизы.

В ходе строительства кабельных линий электропередачи выполняется подготовка трассы и траншеи, размещение тяговых устройств и кабельных роликов, монтаж и закрепление кабеля, монтаж соединительных и концевых кабельных муфт. Конечным этапом строительства КЛ является выполнение пусконаладочных работ, после чего объект готов к вводу в эксплуатацию.

 

Компания Структум контролирует каждый этап строительства. Реализация проекта происходит в четко определенные сроки и в соответствии с нормативной документацией. При монтаже кабельных линий применяется продукция с теплостойкой экструдированной изоляцией ведущих украинских и мировых производителей. Кроме того, компания имеет высококвалифицированный штат и новейшее техническое оборудование, позволяющее сократить сроки выполнения строительства КЛ.

Кроме проектирования и строительства кабельных линий электропередачи, компания Структум также выполняет ремонт и реконструкцию КЛ. Это происходит, в частности, в случаях увеличения электронагрузки и механического повреждения кабеля.

О компании Структум

Компания Структум осуществляет комплекс работ в следующих областях:

• электроэнергетика – строительство воздушных линий электропередачи, кабельных линий и подстанций;
• строительство промышленных объектов;
• возобновляемая энергетика – строительство солнечных и ветровых электрических станций;
• монтаж контактной сети для обслуживания железных дорог;
• ремонтные работы и реконструкция объектов.

Контакты:

+38 044 222 89 02
+38 044 222 89 03

01033, Украина, г. Киев,
ул. Жилянская, 59, оф. 107
[email protected]
[email protected]

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