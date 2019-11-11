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понедельник, 11 ноября 2019 15:16

Стоит попробовать: ТОП-5 необычных презервативов мира

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Сейчас люди живут в мире, где не молчат о сексуальной жизни, а пытаются ее всесторонне разнообразить. Не знаете, как получить больше удовольствия, и вместе с тем сохранить безопасность секса?

  На сайте nedlyaskuki.com.ua вы можете выбрать презервативы по категории, производителю, цене и проконсультироваться с продавцом
На сайте nedlyaskuki.com.ua вы можете выбрать презервативы по категории, производителю, цене и проконсультироваться с продавцом

Как выбрать презерватив?

Презервативы с усиками и шипами гарантированно разбавят вашу сексуальную жизнь. Вы получите незабываемое удовольствие.

На сайте магазина интим товаров "Не Для Скуки" вы найдете все на любой вкус, а презервативы с шипами по спирали сделают вашу жизнь ярче.

"Любим экспериментировать с женой. Часто заходим в интим-магазины и выбираем что-то новое. Нашел в интернете сайт nedlyaskuki.com.ua. Сразу заказал пачку презервативов с усиками, потому что в обычном магазине или аптеке они не продаются. Тем более цена просто огненная. Мы с женой рекомендуем. Это то, чего нам не хватало", - рассказывает Иван Бугач из Киева.

На сайте nedlyaskuki.com.ua вы можете выбрать презервативы по категории, производителю, цене и проконсультироваться с продавцом.

"Хотела попробовать с партнером что-то не обычное. Подруга посоветовала сайт nedlyaskuki.com.ua. Выбрала презервативы с усиками и шипами Экстра. Цена смешная – 65 гривен, тогда как в обычных магазинах цена превышает 200 грн. Но главное – это удовольствие. Спасибо магазину "Не Для Скуки" за то, что я смогла разнообразить свою сексуальную жизнь", - рассказывает Алина Панелюк из Чернигова.

  На сайте nedlyaskuki.com.ua вы можете выбрать презервативы по категории, производителю, цене и проконсультироваться с продавцом
На сайте nedlyaskuki.com.ua вы можете выбрать презервативы по категории, производителю, цене и проконсультироваться с продавцом

Основные преимущества презервативов

• Презервативы с усиками достаточно эластичные. Их максимальная растяжимость в длину достигает 18-20 см, а в ширину - 5 – 5.5 см, однако их толщина не превышает 0.07 мм.
• Презервативы с шариками и усиками – это абсолютный фаворит среди необычных контрацептивов. Каждая пара настроена на сексуальные эксперименты, обязательно должна попробовать этот вид контрацепции. С такими презервативами не нужно дополнительно использовать смазку. Высокое качество латекса и отсутствие специфического запаха также являются неоспоримыми плюсами.
• Презервативы с термоэффектом. Охлаждающий эффект лучше всего подойдет для пар, которые желают продлить половой акт. Разогревающий эффект усилит возбуждение и ощущение, что может ускорить половой акт.

"Попробовали новые презервативы с шариком. Это нереальные ощущения. Контрацептивы упакованы в индивидуальные контейнеры с обильным количеством смазки. Это обеспечивает стимуляцию обоих партнеров. Главное, что мы довольны. Спасибо магазину "Не Для Скуки", - рассказывает Игорь Бойко из Мариуполя.

Качественный гипоаллергенный латекс плюс большое количество смазки без вкуса и запаха делают эти презервативы одними из лучших среди своих представителей.

До сих пор сомневаетесь? Попробуя такой вид контрацепции вы гарантированно получите новые яркие ощущения для обоих партнеров. Дополнительным приятным бонусом является уникальный дизайн и главное высокое качество изделия. Сделайте правильный выбор!

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