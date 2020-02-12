Шоппинг в Поднебесной: быстро и без риска

Ни для кого не секрет, что делать покупки в Китае это выгодно. Такого многообразия товаров в одном месте и по низким ценам больше нет нигде. Пожалуй, нет такой вещи, которую нельзя было бы найти с пометкой "made in China". Остался в прошлом и сарказм по поводу качества продукции китайского производства. Множество именитых брендов перенесли свои производственные мощности на территорию Поднебесной, вместе с инновациями и современными технологиями.
И только последний этап – пересылка товара получателю, все еще у многих вызывает сомнения. Команда профессионалов Meest China сделает весь процесс шопинга простым и комфортным, в том числе оперативную доставку посылок в руки или ближайшее отделение (почтомат).
ТаоБао – онлайн-площадка выгодных покупок
TaoBao – это крупнейшая торговая площадка, популярная благодаря невероятному многообразию ассортимента и самым доступным ценам. Еще один плюс это оперативность работы сайта и простая процедура регистрации. А также выбор товара, удобный как розничным, так и оптовым покупателям. Cпециалисты из Meest Shop возьмут хлопоты по выкупу товара из крупных интернет-магазинов на себя. Более конкретную информацию как покупать товары в Китае можно узнать на сайте https://meest.cn/kak-pokupat-na-taobao со всеми подробностями.
И главное – компания Meest China поможет получить свои приобретения за короткий срок без переплат. Всего несколько шагов позволят делать покупки на TaoBao быстро, просто и безопасно:
• несложная регистрация (номер мобильного и e-mail);
• вписать номер кабинета myMeest и адрес доставки в Китае;
• оплатить товар и добавить в личный кабинет (после получения трек-номера);
• сформировать посылку, когда придут все заказы;
• внести оплату за доставку.
Интуитивно понятный сервис не вызовет трудностей при оформлении. Тем не менее, в случае необходимости, специалисты компании всегда на связи и помогут в решении любых вопросов.
Доставка из Китая в короткие сроки
Компания Meest China имеет собственный склад, налаженные связи, отработанные процедуры оформления и перевозки, поэтому может доставить все приобретения максимально быстро по оптимальной цене, предложив своим клиентам массу полезных сопутствующих услуг. Например:
• бесплатная транспортировка грузов от разных продавцов на склад в Гуанчжоу;
• объединение всех покупок в одну посылку;
• проверка качества и соответствия товара;
• оформление на таможне за один день;
• доставка по Украине удобным способом.
Все, чтобы сэкономить время, нервы и финансы клиента. Cпособ пересылки: морем, по железной дороге или срочная доставка из Китая с Meest China – самолетом. Она займет всего 9-12 дней. Для удобства клиентов, на сайте размещено актуальное расписание прибытия грузов. А также калькулятор расчета предварительной стоимости доставки.
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