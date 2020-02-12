Шоппинг в Поднебесной: быстро и без риска

Ни для кого не секрет, что делать покупки в Китае это выгодно. Такого многообразия товаров в одном месте и по низким ценам больше нет нигде. Пожалуй, нет такой вещи, которую нельзя было бы найти с пометкой "made in China". Остался в прошлом и сарказм по поводу качества продукции китайского производства. Множество именитых брендов перенесли свои производственные мощности на территорию Поднебесной, вместе с инновациями и современными технологиями.

Cпециалисты из Meest Shop возьмут хлопоты по выкупу товара из крупных интернет-магазинов на себя

И только последний этап – пересылка товара получателю, все еще у многих вызывает сомнения. Команда профессионалов Meest China сделает весь процесс шопинга простым и комфортным, в том числе оперативную доставку посылок в руки или ближайшее отделение (почтомат).

ТаоБао – онлайн-площадка выгодных покупок

TaoBao – это крупнейшая торговая площадка, популярная благодаря невероятному многообразию ассортимента и самым доступным ценам. Еще один плюс это оперативность работы сайта и простая процедура регистрации. А также выбор товара, удобный как розничным, так и оптовым покупателям. Cпециалисты из Meest Shop возьмут хлопоты по выкупу товара из крупных интернет-магазинов на себя. Более конкретную информацию как покупать товары в Китае можно узнать на сайте https://meest.cn/kak-pokupat-na-taobao со всеми подробностями.

И главное – компания Meest China поможет получить свои приобретения за короткий срок без переплат. Всего несколько шагов позволят делать покупки на TaoBao быстро, просто и безопасно:

• несложная регистрация (номер мобильного и e-mail);

• вписать номер кабинета myMeest и адрес доставки в Китае;

• оплатить товар и добавить в личный кабинет (после получения трек-номера);

• сформировать посылку, когда придут все заказы;

• внести оплату за доставку.

Интуитивно понятный сервис не вызовет трудностей при оформлении. Тем не менее, в случае необходимости, специалисты компании всегда на связи и помогут в решении любых вопросов.

Cпециалисты из Meest Shop возьмут хлопоты по выкупу товара из крупных интернет-магазинов на себя

Доставка из Китая в короткие сроки

Компания Meest China имеет собственный склад, налаженные связи, отработанные процедуры оформления и перевозки, поэтому может доставить все приобретения максимально быстро по оптимальной цене, предложив своим клиентам массу полезных сопутствующих услуг. Например:

• бесплатная транспортировка грузов от разных продавцов на склад в Гуанчжоу;

• объединение всех покупок в одну посылку;

• проверка качества и соответствия товара;

• оформление на таможне за один день;

• доставка по Украине удобным способом.

Все, чтобы сэкономить время, нервы и финансы клиента. Cпособ пересылки: морем, по железной дороге или срочная доставка из Китая с Meest China – самолетом. Она займет всего 9-12 дней. Для удобства клиентов, на сайте размещено актуальное расписание прибытия грузов. А также калькулятор расчета предварительной стоимости доставки.

Cпециалисты из Meest Shop возьмут хлопоты по выкупу товара из крупных интернет-магазинов на себя