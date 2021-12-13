Энергоресурсы – основная статья расходов в работе большинства промышленных объектов. Как вдвое сократить затраты предприятия на электрическую и тепловую энергию, знают представители профильной компании KTS Engineering.
Собственная энергогенерация на предприятии: современно, эффективно, выгодно
Чтобы в условиях рынка сохранить конкурирующие позиции, предприятиям приходится находить решения, которые позволяют снизить себестоимость производимой продукции. Это можно сделать за счет уменьшения стоимости электроэнергии для предприятий. Собственная генерация электрической и других видов энергии – вот действенное решение, проверенное опытом большинства стран Евросоюза. Промышленная электростанция, оборудованная на производстве, дает экономию до 60% за счет самостоятельной выработки энергии.
Как производить собственную энергию на предприятии
Централизованное потребление энергоресурсов от стороннего поставщика – уже не единственный вариант обеспечения работоспособности промышленных объектов. Альтернатива – собственная промышленная электростанция в составе самого предприятия, которая генерирует энергию для производственных и других нужд.
Виды электростанций для предприятий
Автономные энергоцентры отличаются по количеству типов производимой энергии. Стандартные автономные электростанции вырабатывают только электричество для предприятий. Однако на большинстве производств есть необходимость не только в электрических, но и тепловых энергоресурсах. С целью комбинированной выработки энергии (когенерации) применяются газопоршневые когенерационные установки.
В таких системах электричество производит генератор, а тепло выделяется при работе двигателя и не утилизируется в атмосферу, как побочный продукт, а используется для дальнейших нужд предприятия. Кроме генерации тепла и электроэнергии для предприятий отдельные энергоценты могут вырабатывать и холод. Такие установки называются тригенерационными. Тригенерация максимально эффективна, когда в производственном процессе используется холодильное оборудование, например на мясокомбинатах, рыбозаводах, молокозаводах и т. п. Промышленные электростанции рассчитаны на работу в круглогодичном и круглосуточном режиме.
Промышленная электростанция работает на дизельном, бензиновом или газовом топливе. Наиболее экономичными и экологичными являются газовые энергоцентры. Кроме природного газа когенерационные и тригенерационные установки могут потреблять и возобновляемые ресурсы: газ сточных вод, шахтный и свалочный газ, биогаз, благодаря чему производимые тепло и электроэнергия для предприятий получаются еще дешевле.
Рабочая мощность электростанции
Современные промышленные энергоцентры имеют мощность от 100 кВт до 10 МВт. При выборе электростанции или комбинированной установки следует учитывать необходимую номинальную мощность, которая формируется из "омических" и индуктивных нагрузок (пусковых токов в момент запуска оборудования). Чтобы станция без перебоев и внезапных остановок вырабатывала электричество для предприятий, рекомендуется выбирать генерирующее оборудование, мощность которого вдвое превосходит расчетную номинальную. При необходимости можно установить не одну, а несколько энергетических установок – кластеров.
5 аргументов в пользу промышленных электростанций
Собственная электроэнергия для предприятий – мейнстрим в станах Европы, который с недавнего времени подхватили и в Украине. Какие факторы побуждают промышленников устанавливать автономные электростанции на производстве:
1. Экономическая выгода: газопоршневые установки работают на самом недорогом топливе, низкая себестоимость энергии позволяет сократить затраты на энергоресурсы на 40–60%.
2. Высокий КПД энергоцентров: выработка электричества повышает эффективность на 48%, а комбинированное энергопроизвоство – до 90%.
3. Энергетическая независимость: от внешнего поставщика, постоянно растущих тарифов, энергетической инфраструктуры.
4. Мобильность и компактность станции: энергоустановки располагаются внутри предприятия или возле здания – оборудование защищается специальным шумопоглощающим кожухом-контейнером.
5. Быстрый возврат вложений: средний срок окупаемости комбинированной электростанции – 2–4 года.
Установка мини-ТЭЦ на промышленных объектах – проверенный способ оптимизировать затраты предприятия на энергоресурсы.
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