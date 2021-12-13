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Собственная энергогенерация на предприятии: современно, эффективно, выгодно

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Энергоресурсы – основная статья расходов в работе большинства промышленных объектов. Как вдвое сократить затраты предприятия на электрическую и тепловую энергию, знают представители профильной компании KTS Engineering.

Собственная энергогенерация на предприятии: современно, эффективно, выгодно

Чтобы в условиях рынка сохранить конкурирующие позиции, предприятиям приходится находить решения, которые позволяют снизить себестоимость производимой продукции. Это можно сделать за счет уменьшения стоимости электроэнергии для предприятий. Собственная генерация электрической и других видов энергии – вот действенное решение, проверенное опытом большинства стран Евросоюза. Промышленная электростанция, оборудованная на производстве, дает экономию до 60% за счет самостоятельной выработки энергии.

 

Как производить собственную энергию на предприятии

Централизованное потребление энергоресурсов от стороннего поставщика – уже не единственный вариант обеспечения работоспособности промышленных объектов. Альтернатива – собственная промышленная электростанция в составе самого предприятия, которая генерирует энергию для производственных и других нужд.

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Виды электростанций для предприятий

Автономные энергоцентры отличаются по количеству типов производимой энергии. Стандартные автономные электростанции вырабатывают только электричество для предприятий. Однако на большинстве производств есть необходимость не только в электрических, но и тепловых энергоресурсах. С целью комбинированной выработки энергии (когенерации) применяются газопоршневые когенерационные установки.

В таких системах электричество производит генератор, а тепло выделяется при работе двигателя и не утилизируется в атмосферу, как побочный продукт, а используется для дальнейших нужд предприятия. Кроме генерации тепла и электроэнергии для предприятий отдельные энергоценты могут вырабатывать и холод. Такие установки называются тригенерационными. Тригенерация максимально эффективна, когда в производственном процессе используется холодильное оборудование, например на мясокомбинатах, рыбозаводах, молокозаводах и т. п. Промышленные электростанции рассчитаны на работу в круглогодичном и круглосуточном режиме.

Промышленная электростанция работает на дизельном, бензиновом или газовом топливе. Наиболее экономичными и экологичными являются газовые энергоцентры. Кроме природного газа когенерационные и тригенерационные установки могут потреблять и возобновляемые ресурсы: газ сточных вод, шахтный и свалочный газ, биогаз, благодаря чему производимые тепло и электроэнергия для предприятий получаются еще дешевле.

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Рабочая мощность электростанции

Современные промышленные энергоцентры имеют мощность от 100 кВт до 10 МВт. При выборе электростанции или комбинированной установки следует учитывать необходимую номинальную мощность, которая формируется из "омических" и индуктивных нагрузок (пусковых токов в момент запуска оборудования). Чтобы станция без перебоев и внезапных остановок вырабатывала электричество для предприятий, рекомендуется выбирать генерирующее оборудование, мощность которого вдвое превосходит расчетную номинальную. При необходимости можно установить не одну, а несколько энергетических установок – кластеров.

 

5 аргументов в пользу промышленных электростанций

Собственная электроэнергия для предприятий – мейнстрим в станах Европы, который с недавнего времени подхватили и в Украине. Какие факторы побуждают промышленников устанавливать автономные электростанции на производстве:

1. Экономическая выгода: газопоршневые установки работают на самом недорогом топливе, низкая себестоимость энергии позволяет сократить затраты на энергоресурсы на 40–60%.

2. Высокий КПД энергоцентров: выработка электричества повышает эффективность на 48%, а комбинированное энергопроизвоство – до 90%.

3. Энергетическая независимость: от внешнего поставщика, постоянно растущих тарифов, энергетической инфраструктуры.

4. Мобильность и компактность станции: энергоустановки располагаются внутри предприятия или возле здания – оборудование защищается специальным шумопоглощающим кожухом-контейнером.

5. Быстрый возврат вложений: средний срок окупаемости комбинированной электростанции – 2–4 года.

Установка мини-ТЭЦ на промышленных объектах – проверенный способ оптимизировать затраты предприятия на энергоресурсы.

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13
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