Смарт Касса - свежее решение для бизнеса

Смарт-касса — оптимальный выбор для вашей компании. Pos-терминал и Android-касса помогут ускорить, автоматизировать, контролировать процессы оплаты.

Сегодня в сфере обслуживания появляются новые способы оплаты, поэтому предприятиям необходимо ускорить процесс расчета и сделать его удобным для клиента. Для оптимизации оплаты и других кассовых операций наилучше подойдет современная смарт-касса от компании Ukrtrimex.

Комплексное решение для вашего бизнеса

Смарт-касса сочетает в себе функции нескольких необходимых для приема платежей устройств. В зависимости от "наполнения" она делится на два типа:

ПОС-терминал с возможностью обновления до кассового аппарата и принтер для распечатки чеков. РРО в комбинации с терминалом и чековым принтером. Имеет систему для учета товаров.

Приобретая смарт-кассу, вы сэкономите деньги, ведь вам не нужно покупать несколько устройств. Но помимо этого:

• благодаря собственному онлайн-кабинету будете отслеживать проведенные операции;

• устройство способно принимать все виды платежей и выдавать фискальные и нефискальные чеки;

• с простым и интуитивно понятным интерфейсом сможет разобраться даже неопытный продавец;

• смарт-касса позволяет работать с BAR и QR кодами.

POS-терминал: главные преимущества

ПОС-терминал подходит для предприятий, которые уже не нуждаются в покупке РРО, но им необходимо купить терминал для оплаты банковской картой.

Устройство обладает такими характеристиками:

• являет собой эквайринговый терминал и может подключаться к любому украинскому банку-эквайеру;

• поддерживает связь 3G, 4G-LTE, LAN, WI-FI;

• автономность, мобильность и удобство дает возможность пользоваться прибором при любых условиях;

• аккумулятор на 6000 mAh быстро заряжается.

Онлайн-касса: приложение для Андроида

Вы также можете воспользоваться бесплатным приложением для Android. Оно представляет собой портативную онлайн-кассу и дает возможность принимать даже безналичные платежи. Приложение позволяет присылает чеки в электронном виде клиенту на телефон.

Так, Android-касса — это так называемая касса в телефоне с полным функционалом. Она позволяет формировать отчеты и открывать/закрывать смену, вносить остатки в кассу и т. д. Также с помощью приложения вы можете вести списки товаров и услуг и импортировать их из файла Ехсеl.

Если хотите купить онлайн-кассу или инновационный POS-терминал, обратитесь к консультантам сайта Смарт Касса.

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