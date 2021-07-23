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понедельник, 26 июля 2021 08:30

Смарт Касса - свежее решение для бизнеса

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Смарт-касса — оптимальный выбор для вашей компании. Pos-терминал и Android-касса помогут ускорить, автоматизировать, контролировать процессы оплаты.

Сегодня в сфере обслуживания появляются новые способы оплаты, поэтому предприятиям необходимо ускорить процесс расчета и сделать его удобным для клиента. Для оптимизации оплаты и других кассовых операций наилучше подойдет современная смарт-касса от компании Ukrtrimex.

 

Комплексное решение для вашего бизнеса

Смарт-касса сочетает в себе функции нескольких необходимых для приема платежей устройств. В зависимости от "наполнения" она делится на два типа:

  1. ПОС-терминал с возможностью обновления до кассового аппарата и принтер для распечатки чеков.
  2. РРО в комбинации с терминалом и чековым принтером. Имеет систему для учета товаров.

Приобретая смарт-кассу, вы сэкономите деньги, ведь вам не нужно покупать несколько устройств. Но помимо этого:

  • • благодаря собственному онлайн-кабинету будете отслеживать проведенные операции;
  • • устройство способно принимать все виды платежей и выдавать фискальные и нефискальные чеки;
  • • с простым и интуитивно понятным интерфейсом сможет разобраться даже неопытный продавец;
  • • смарт-касса позволяет работать с BAR и QR кодами.

POS-терминал: главные преимущества

ПОС-терминал подходит для предприятий, которые уже не нуждаются в покупке РРО, но им необходимо купить терминал для оплаты банковской картой.

Устройство обладает такими характеристиками:

  • • являет собой эквайринговый терминал и может подключаться к любому украинскому банку-эквайеру;
  • • поддерживает связь 3G, 4G-LTE, LAN, WI-FI;
  • • автономность, мобильность и удобство дает возможность пользоваться прибором при любых условиях;
  • • аккумулятор на 6000 mAh быстро заряжается.
 

Онлайн-касса: приложение для Андроида

Вы также можете воспользоваться бесплатным приложением для Android. Оно представляет собой портативную онлайн-кассу и дает возможность принимать даже безналичные платежи. Приложение позволяет присылает чеки в электронном виде клиенту на телефон.

Так, Android-касса — это так называемая касса в телефоне с полным функционалом. Она позволяет формировать отчеты и открывать/закрывать смену, вносить остатки в кассу и т. д. Также с помощью приложения вы можете вести списки товаров и услуг и импортировать их из файла Ехсеl.

Если хотите купить онлайн-кассу или инновационный POS-терминал, обратитесь к консультантам сайта Смарт Касса.

Контакты:

г. Киев, БЦ Гелиос, улица Николая Василенко, 7
0 800 300 292
[email protected]

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Дата
26
июля

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