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четверг, 23 июля 2020 12:51

Сколько стоит туристическая страховка онлайн

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  Страховка для туризма - это залог того, что турист сможет получить необходимую помощь за границей
Страховка для туризма - это залог того, что турист сможет получить необходимую помощь за границей

Планирование путешествия - приятное и хлопотное дело. Выбор маршрутов, поиск билетов, бронь жилья… Все это отнимает время на подготовку и часто туристы вспоминают о том, что нужна страховка только по пути в аэропорт. Многие так и не оформляют полис, надеясь, что с ними ничего не произойдет в путешествии или на границе не попросят предъявить документ о страховке путешественника. Но страховка для туризма нужна не только как гарантия беспрепятственного въезда в страну. Это залог того, что турист сможет получить необходимую помощь за границей. И заинтересован в страховке именно сам путешественник.

Страховой полис для выезжающих за границу не имеет фиксированной цены. Разные страховые компании устанавливают цены на полис в зависимости от того, что включено в полис. Но не нужно опасаться, увидев такое. Купить туристическую страховку по карману даже студенту.

Где оформить туристическую страховку онлайн

Цена туристической страховки напрямую зависит от страны, поездки, времени пребывания в ней и возраста туриста. На Ukasko вы можете оформить туристическую страховку по цене от 8 грн/день. При этом, вы можете включить в полис все необходимые риски и расширить его дополнительными условиями. Оформляя туристическую страховку онлайн, вы получаете электронный полис на свою почту, и можете скачать ее на телефон или другой гаджет, а также распечатать при необходимости.

Как выбрать туристическую страховку

В чем суть туристической страховки? За границей турист без страхового полиса может не получить медицинскую помощь. Это может быть связано либо с особенностями работы и приема медицинских учреждений, либо с высоким ценником на услуги врачей. Чтобы не оказаться в ситуации, когда потерпевшему нужно лечение, которое он не в силах получить, и нужно оформлять медицинскую туристическую страховку.

Выбирать страховой полис нужно исходя из своих планов на отдых. Туристическая страховка может включать в себя разные риски, и поэтому внимательно читайте договор страхования. При необходимости включите в полис необходимые факторы страхового возмещения. Например, если вы отправляетесь в горы, нужно чтобы страховка включала в себя покрытие травм, ушибов, обморожения и пр.

Желательно иметь при себе туристическую страховку, а также дать ее родственникам или друзьям.

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23
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