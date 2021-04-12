Сколько стоит хороший хостинг сайта?

Создание любого веб-ресурса включает в себя определенные затраты: регистрацию доменного имени, покупку хостинга, установку SSL-сертификата, разработку самого веб-сайта и его дальнейшее продвижение. Для начала стоит разобраться в одной из самых базовых и обширных тем здесь — это стоимость хостинга.

Сразу скажем, что надежный хостинг для сайта не может быть бесплатным или очень дешевым. Цены на хостинг в Украине зависят от многих факторов:

• Типа хостинговых услуг.

• Компании-провайдера.

• Оборудования и программного обеспечения, которое лежит в основе сервиса.

• Дополнительных услуг и их качества (например, технической поддержки).

Чтобы понять, как выбрать хостинг, нужно сначала найти подходящий тип хостинга.

Виртуальный хостинг

Это самый дешевый вариант, который часто выбирают новички. Такой сервис предоставляет вам в пользование небольшую часть сервера — хостинговый аккаунт. Удобно, что все настройки можно выполнять при помощи графической контрольной панели, а также то, что контроль над работоспособностью сервера полностью лежит на провайдере. При этом вы получаете ограниченный доступ и четко определенные серверные ресурсы, ряд из которых вы делите с другими аккаунтами на сервере.

Сколько стоит хостинг виртуальный

• Средняя стоимость изначального заказа сервиса — $2.91 - $5.24 в месяц.

• Средняя стоимость продление услуги — $3.63 - $6.21 в месяц.

Виртуальный выделенный сервер (VPS)

Услуга VPS-хостинга позволяет получить возможности выделенного сервера за меньшую стоимость: максимальную изолированность от "соседей" по серверу, корневой уровень доступа, возможность подбирать программы и настраивать их под ваш веб-проект. Управлять таким типом хостинга сложнее, чем виртуальным хостингом. Услуга предоставляется без графической контрольной панели и нужно знать, как работать с сервером при помощи консоли и SSH-команд. Кроме того, нужно контролировать разные службы сервера самостоятельно.

Сколько стоит VPS-хостинг

• Средняя стоимость изначального заказа сервиса — $17.01 - $26.69 в месяц.

• Средняя стоимость продление услуги — $18.19 - $29.15 в месяц.

Кроме того, VPS-хостинг может потребовать дополнительных оплат:

• Если вы решите установить графическую контрольную панель, то многие лицензии на панели стоят денег. Например, Direct Admin — от $2 в месяц, сPanel — от $15 в месяц.

• Услуги серверного администрирования, если вы не знаете, как работать с сервером самостоятельно. Цены на это очень разные, так как есть фриланс-предложения и услуги самих хостеров.

Выделенный сервер

Это самая дорогая услуга, которая предоставит вам в пользование целый физический сервер. Так же как и VPS, выделенный сервер требует знаний и навыков для работы с машиной при помощи консоли и SSH-команд.

Сколько стоит выделенный сервер

Средняя стоимость выделенного сервера — от $27 до $100 в месяц. Однако, тут все зависит во многом от того, насколько мощную машину вы хотите получить.

Так же как и для VPS, выделенный сервер могут сопровождать дополнительные траты:

• Установка графической панели управления. Например, Direct Admin — от $2 в месяц, cPanel — от $15 в месяц.

• Услуги серверного администрирования.

Понимая среднюю стоимость хостинга в Украине, учитывайте также дополнительные факторы, который влияют на стоимость, и не ищите самый дешевый вариант. Качество и надежность во многом зависит от провайдера, которого вы выберете. Поэтому начните с изучения рейтинга компаний и отзывов о них. Когда вы найдете несколько хороших компаний, проанализируйте, что обосновывает их цены (например, какое оборудование и что входит в пакет услуг). Только после такого анализа можно выбрать хороший хостинг сайта.