Школа и Covid19. Что делать родителям — советы экспертов от Ipopokids

Covid19 выбил всех из привычного ритма жизни, особенно тяжело сейчас родителям. Осталось меньше месяца до начала учебного года - и непонятно, как подготовить ребенка к школе и стоит ли. К чему быть готовыми? Эксперты маркетплейса детских товаров Ipopokids сообщают: "Родители придерживаются выжидательной позиции и не спешат закупаться школьными принадлежностями. Ведь еще непонятно, что понадобиться ученику больше — рюкзак или планшет. Но сейчас во время пандемии нужно готовиться еще тщательней — не столько канцелярией, сколько психологически".

Не все дети пойдут в школу первого сентября. При этом регионы со средним и минимальным риском перейдут на комбинированное обучение. Смешанная форма обучения предполагает, что пока одна часть школьников будет заниматься в стенах школы, другая часть будет на дистанционном обучении, и наоборот. Эта мера предпринята для того, чтобы не создавать большой поток детей, тем самым снижая риск возникновения заболеваний. 1 августа ввели критерии, которые определят, как будут обучаться дети: в самой школе или дистанционно.

В учебных заведениях будут отменены массовые мероприятия. А сами школьники будут разграничены в зависимости от возраста. Уроки физкультуры в обязательном порядке будут проводиться на открытом воздухе. А классные кабинеты - регулярно проветриваться. При этом полностью дистанционное обучение признали неприемлемым для учеников начальных классов. Так как им нужна социальная среда для полноценного развития.

Август - лучшее время, чтобы подготовиться как к онлайн-обучению, так и фактическому школьному. Помимо канцелярских товаров, одежды, обуви и учебников, понадобятся гаджеты: компьютеры и планшеты. Самих школьников нужно подготовить к новым правилам поведения. Как показал опыт, родители неохотно вовлекаются в этот процесс. Поэтому по большей части нужно донести детям, чем опасен коронавирус.

Эксперты маркетплейса на полмиллиона детских товаров от Ipopokids выделили 5 главных правил, как собрать ребенка в зависимости от того, в какую зону риска попадает школа к началу учебного года.