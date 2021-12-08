Сервис онлайн-записи к врачам Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 792
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 216
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 261
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 423
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 1845
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1953
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1251
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 981
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2259
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2844
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3231
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5679
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1242
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3897
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 792
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
среда, 08 декабря 2021 13:24

Сервис онлайн-записи к врачам Украины

  Комментировать
 

Забота о здоровье - это самое главное, но в повседневном расписании бывает сложно выделить пару часов на поиск хорошего специалиста и порой обзвонить все клиники, узнать цены и найти подходящую бывает непросто. Сервис lik.ua сокращает процесс записи к врачу до нескольких минут. За это время вы успеете:

1. Найти лучшую профильную клинику рядом с домом, местом работы или учебы

2. Выбрать специалиста по множеству критерий: рейтинг, стаж работы, пол, квалификационная категория, и проверить его доступность по обновляемому расписанию

3. Выбрать комфортное время для визита.

Услуга абсолютно бесплатна и не содержит никаких скрытых комиссий. Пользуйтесь постоянно пополняющейся базой данных медицинских центров, планируйте посещение врачей, записывайтесь на обследования и оставляйте отзывы.

Если вы хотите поделиться впечатлениями о собственном визите к врачу или режиме работы клиники, ждем ваших отзывов. Чтобы оставить отзыв, необязательно иметь историю записи через сервис. Мы доверяем пользователям и стремимся собрать максимум достоверной информации для эффективных автоматических рекомендаций.

Простой поиск специалистов

Удобная система навигации облегчает поиск врачей по городу, району, специальности, услуге или конкретному заболеванию. Если вы знаете, какого рода помощь вам требуется, но не уверены, какие специалисты ее предлагают, введите название услуги - и вы получите полный список медицинских учреждений, где можно быстро и в пару кликов записаться в нужную вам клинику.

Каждая клиника имеет собственную страницу, где можно быстро проверить перечень оказываемых услуг, посмотреть список специалистов и актуальные цены на услуги. Записались к врачу, но забыли, где находится клиника? Воспользуйтесь интерактивной картой, чтобы быстро проложить нужный маршрут.

Получить полную информацию о враче, включая стаж работы, квалификационную категорию и отзывы, можно через его личный профиль. Умная система ранжирования помогает с легкостью находить специалистов с высоким рейтингом. Хорошие рейтинговые показатели - самая надежная гарантия того, что визит к врачу будет не только результативным, но и приятным.

Преимущества онлайн-записи

Онлайн медицина в Украине не стоит на месте, и если раньше пациентам приходилось мириться с недостатком информации, потоком недостоверных отзывов с форумов, а также многочисленными сложностями дистанционной записи вплоть до невозможности записаться даже по звонку, то сейчас эти неудобства терпеть не нужно. Выбирая лик, вы получаете:

• Удобное и быстрое планирование. Можно назначить срочный визит к специалисту узкого профиля, поставить метку о плановом визите на несколько недель вперед или составить график последовательных посещений.

• Уверенность в записи. Не нужно перезванивать и напоминать о себе, проходить подтверждения или ловить обратные звонки - просто будьте в кабинете врача вовремя.

• Возможность записываться тогда, когда это удобно именно вам. Например, рано утром или глубокой ночью, когда большинство клиник не работает. При этом актуальный график врачей будет вам полностью доступен, и с началом рабочего дня учреждение получит уведомление о вашем визите.

Мы всегда рады вашему мнению о посещении специалистов и работе медицинских учреждений! Если вам есть что рассказать о визите, не забудьте оставить отзыв на сайте - это поможет другим пациентам не ошибиться с выбором.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сервис онлайн-записи к врачам Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В церкви трагически погибли верующие

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 42842
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 13923
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 9828
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 7884
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 7038
Новости компаний
Ты можешь получить качественное школьное образование на дому
Ты можешь получить качественное школьное образование на дому
Как часто нужно регулировать развал-схождение колес автомобиля?
Как часто нужно регулировать развал-схождение колес автомобиля?
Мебель для дачи: правила выбора
Мебель для дачи: правила выбора
Онлайн телевидение от IPnet - выбор в пользу технологичности и качественного сервиса
Онлайн телевидение от IPnet - выбор в пользу технологичности и качественного сервиса
Компания MGID назначила нового вице-президента по продажам
Компания MGID назначила нового вице-президента по продажам
Больше всего комментируют
9
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
6
Зеленский приехал на "передок" к воинам
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
1
Медведчук, который кололся российской вакциной, подцепил Covid
Голосов: 3166
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть