Сервис онлайн-записи к врачам Украины

Забота о здоровье - это самое главное, но в повседневном расписании бывает сложно выделить пару часов на поиск хорошего специалиста и порой обзвонить все клиники, узнать цены и найти подходящую бывает непросто. Сервис lik.ua сокращает процесс записи к врачу до нескольких минут. За это время вы успеете:

1. Найти лучшую профильную клинику рядом с домом, местом работы или учебы

2. Выбрать специалиста по множеству критерий: рейтинг, стаж работы, пол, квалификационная категория, и проверить его доступность по обновляемому расписанию

3. Выбрать комфортное время для визита.

Услуга абсолютно бесплатна и не содержит никаких скрытых комиссий. Пользуйтесь постоянно пополняющейся базой данных медицинских центров, планируйте посещение врачей, записывайтесь на обследования и оставляйте отзывы.

Если вы хотите поделиться впечатлениями о собственном визите к врачу или режиме работы клиники, ждем ваших отзывов. Чтобы оставить отзыв, необязательно иметь историю записи через сервис. Мы доверяем пользователям и стремимся собрать максимум достоверной информации для эффективных автоматических рекомендаций.

Простой поиск специалистов

Удобная система навигации облегчает поиск врачей по городу, району, специальности, услуге или конкретному заболеванию. Если вы знаете, какого рода помощь вам требуется, но не уверены, какие специалисты ее предлагают, введите название услуги - и вы получите полный список медицинских учреждений, где можно быстро и в пару кликов записаться в нужную вам клинику.

Каждая клиника имеет собственную страницу, где можно быстро проверить перечень оказываемых услуг, посмотреть список специалистов и актуальные цены на услуги. Записались к врачу, но забыли, где находится клиника? Воспользуйтесь интерактивной картой, чтобы быстро проложить нужный маршрут.

Получить полную информацию о враче, включая стаж работы, квалификационную категорию и отзывы, можно через его личный профиль. Умная система ранжирования помогает с легкостью находить специалистов с высоким рейтингом. Хорошие рейтинговые показатели - самая надежная гарантия того, что визит к врачу будет не только результативным, но и приятным.

Преимущества онлайн-записи

Онлайн медицина в Украине не стоит на месте, и если раньше пациентам приходилось мириться с недостатком информации, потоком недостоверных отзывов с форумов, а также многочисленными сложностями дистанционной записи вплоть до невозможности записаться даже по звонку, то сейчас эти неудобства терпеть не нужно. Выбирая лик, вы получаете:

• Удобное и быстрое планирование. Можно назначить срочный визит к специалисту узкого профиля, поставить метку о плановом визите на несколько недель вперед или составить график последовательных посещений.

• Уверенность в записи. Не нужно перезванивать и напоминать о себе, проходить подтверждения или ловить обратные звонки - просто будьте в кабинете врача вовремя.

• Возможность записываться тогда, когда это удобно именно вам. Например, рано утром или глубокой ночью, когда большинство клиник не работает. При этом актуальный график врачей будет вам полностью доступен, и с началом рабочего дня учреждение получит уведомление о вашем визите.

Мы всегда рады вашему мнению о посещении специалистов и работе медицинских учреждений! Если вам есть что рассказать о визите, не забудьте оставить отзыв на сайте - это поможет другим пациентам не ошибиться с выбором.