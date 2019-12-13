Сауна и бассейн в Хмельнике - в санатории создали идеальные условия для отдыха и восстановления

Чтобы хорошо отдохнуть, не надо далеко ехать. Ведь в Хмельнике работает уютный санаторий "Подолье". Большой плавательный бассейн позволит вам снять усталость и улучшить тонус мышц, а сауна - восстановить энергию. Хамам в сочетании с бассейном используют как здоровые люди, так и те, кто имеет хронические заболевания (после консультации врача). Для организма - это настоящий релакс, которого иногда так не хватает.

Санаторий "Подолье" - это уникальный курорт для релаксации, восстановления и оздоровления

Основная идея такого отдыха – в разнице температур. Теплая и влажная атмосфера сауны делает нас расслабленными, поры нашей кожи открываются, мышцы прогреваются, а сосуды расширяются. Если после этого окунуться в прохладную воду бассейна, очищенные поры быстро закроются, мышцы тонизируются, а стенки сосудов резко сузятся, что будет идеальным тренировкой для них.

Бассейн олимпийского стандарта открыли в санатории "Подолье" совсем недавно. Он имеет мощную систему фильтрации. Поэтому посетителей всегда ожидает теплая, чистая и прозрачная вода, доброжелательная атмосфера и прекрасная природа рядом. В кассе заведения можно купить абонемент для посещения лучшего бассейна.

Санаторий "Подолье" - это уникальный курорт для релаксации, восстановления и оздоровления

Отдых должен быть гармоничным, приносить удовольствие и пользу, успокаивать и вдохновлять одновременно - именно этим руководствуется санаторий, приглашая к себе гостей.

В санатории "Подолье" полностью обновили раздевалки для посетителей бассейна. Все современное и удобное. Построили просторную комнату для отдыха. В помещении бассейна к услугам посетителей WI-FI интернет.

Санаторий "Подолье" - это уникальный курорт для релаксации, восстановления и оздоровления.

- Расположен в хвойной лесной зоне, где исцеляет каждый глоток воздуха.

- Фонтаны и уютные аллеи для отдыха души и тела. Полная гармония с природой.

- Современный бассейн с мощной системой фильтрации воды. Длина чаши 25 метров. Кристальная чистота и безупречный комфорт.

- Комната для релакса, сауна. Обновленная раздевалка. Доступен WI-FI для каждого посетителя.

- В номерах – просторные комнаты и удобная мебель. Красиво и по-домашнему уютно. Волшебные пейзажи с балкона.

- Только лучшие специалисты, позаботятся о вашем здоровье.

- Большой спектр процедур от различных заболеваний. Радоновые ванны, грязелечение, подводный душ-массаж, электролечение, ЛФК и многое другое.

- Особый подход к каждому пациенту.

- Вкусная кухня с диетическим и обычным меню.

Санаторий "Подолье" - это уникальный курорт для релаксации, восстановления и оздоровления

Курорт "Подолье" - место восстановления и силы.

Адрес санатория "Подолье": ул. Курортная, 10, г.. Хмельник Винницкой области, инд. 22000

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