Родителям на заметку: как развить умственные и творческие способности малыша

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1800
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1890
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 954
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1440
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1872
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1611
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3600
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1449
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1170
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3735
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2628
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1179
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 12:37

Родителям на заметку: как развить умственные и творческие способности малыша

  Комментировать

Очень важно развивать способности ребенка с первых лет рождения. Тогда малыш лучше адаптируеться в среде, будет легче воспринимать различные науки в детском саду и школе.

В таких случаях настоящей находкой станут развивающие игрушки. Они не только заинтересуют ребенка, но и принесут пользу.

  Интернет-магазин Coolbaba Toys предлагает приобрести модульные бизиборды с возможной заменой их наполнения
Интернет-магазин Coolbaba Toys предлагает приобрести модульные бизиборды с возможной заменой их наполнения

"Все мы знаем, что ребенок во время игры развивается, поэтому игры - это неотъемлемая часть его жизни. Главное подобрать наилучшее решение. Наиболее эффективными являются те, которые развивают мелкую моторику рук. Нервные окончания на пальчиках неопосредствовано связанные с центрами головного мозга , которые и отвечают за память, мышление, концентрацию внимания, воображение и языковые способности. Как правило, дети играют в такие игры самостоятельно, что делает их более уверенными, ответственными. Родители могут объяснить правила игры, подсказать что-то, разделить эмоции радости, после удачного решения задачи", - объясняет психолог Наталья Кожушна.

Существует множество игрушек, которые способствуют развитию мелкой моторики рук. Но настоящей находкой и помощником в развитии ребенка является - бизиборд.

Это игровая панель, зачастую сделана из дерева, на которой закреплены различные детали, которые помогают малышу научиться управлять своими пальчиками. Занятия на бизиборде учит концентрации и терпению, самостоятельности, тренирует логическое мышление ребенка и воображение, способствует физическому развитию.

Выбирая бизиборд стоит обратить внимание на такие вещи:

Возраст ребенка. Бизиборды будут интересны детям от 7 месяцев до 4 лет. Все зависит от элементов, расположенных на доске. Для малышей важно, чтобы не было предметов, которые можно легко оторвать и проглотить, а старшим понравятся бизиборды с более сложными играми и заданиями.

Размер доски. Важно где будет играть ребенок: дома или в путешествиях, поэтому бизиборды есть такие, которые можно поставить на пол или держать в руках, а есть те, которые вешают на стену.

Безопасность. Поскольку игрушку изготавливают в основном из дерева, нужно покупать отшлифованный до гладкости и без каких-либо острых краев и осколков. Или окрашенный специальными красками.

  Интернет-магазин Coolbaba Toys предлагает приобрести модульные бизиборды с возможной заменой их наполнения
Интернет-магазин Coolbaba Toys предлагает приобрести модульные бизиборды с возможной заменой их наполнения

Интернет-магазин Coolbaba Toys предлагает Вам приобрести модульные бизиборды с очень полезной возможностью - заменой их наполнения (игрушек) по мере взросления вашего ребенка. Их изготавливают вручную на собственном производстве с безопасных материалов, в частности с дерева. Такие игрушки экологические, ни при каких обстоятельствах не навредят здоровью ребенка. Даже в процессе окрашивания используются только безопасные натуральные краски, в состав которых входят растительные масла, воск, парафин, пигменты.

Сoolbaba имеет в ассортименте более 10 тыс. товаров мировых брендов. Возрастная категория представленной продукции стартует с рождения и включает в себя все необходимое для игр, развития и обучения ребенка. Подростки и студенты могут приобрести гаджеты, ноутбуки и различную периферию. Кроме того, могут выбрать различные комплектующие, чтобы собрать ПК самостоятельно. Также Сoolbaba предлагает товары для молодых мам. Приятным бонусом для покупателей станут акции и скидки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родителям на заметку: как развить умственные и творческие способности малыша». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями

В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

Подписали документ, который изменил жизнь Европы

Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе

Город накрыло раскаленным пеплом

Националистов судили на показательном процессе

Шедевр похитили за 50 секунд

В Украине появились 200 000 одной монетой

Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

Россия и Япония обменялись территориями

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

Начали изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 32004
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 14040
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 12006
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 8919
Задержали банду, которая похищала людей
Задержали банду, которая похищала людей Просмотров: 8730
Новости компаний
Почему эксперты рекомендуют переходить с контактных линз на очки?
Почему эксперты рекомендуют переходить с контактных линз на очки? Просмотров: 279
Склад обуви "Дешевле некуда" - лучшая и дешевая мужская, женская обувь оптом и в розницу в Украине
Склад обуви "Дешевле некуда" - лучшая и дешевая мужская, женская обувь оптом и в розницу в Украине Просмотров: 234
Стоматология в Киеве на портале 101Стоматолог, поиск по цене и отзывам
Стоматология в Киеве на портале 101Стоматолог, поиск по цене и отзывам Просмотров: 36
Что делать, если вы залили MacBook водой?
Что делать, если вы залили MacBook водой?
6
 Просмотров: 90
Брендовые изделия и украшения покупают в Luxgroups
Брендовые изделия и украшения покупают в Luxgroups Просмотров: 36
Больше всего комментируют
7
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
4
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 172
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua