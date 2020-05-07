Родителям на заметку: как развить умственные и творческие способности малыша

Очень важно развивать способности ребенка с первых лет рождения. Тогда малыш лучше адаптируеться в среде, будет легче воспринимать различные науки в детском саду и школе.

В таких случаях настоящей находкой станут развивающие игрушки. Они не только заинтересуют ребенка, но и принесут пользу.

Интернет-магазин Coolbaba Toys предлагает приобрести модульные бизиборды с возможной заменой их наполнения

"Все мы знаем, что ребенок во время игры развивается, поэтому игры - это неотъемлемая часть его жизни. Главное подобрать наилучшее решение. Наиболее эффективными являются те, которые развивают мелкую моторику рук. Нервные окончания на пальчиках неопосредствовано связанные с центрами головного мозга , которые и отвечают за память, мышление, концентрацию внимания, воображение и языковые способности. Как правило, дети играют в такие игры самостоятельно, что делает их более уверенными, ответственными. Родители могут объяснить правила игры, подсказать что-то, разделить эмоции радости, после удачного решения задачи", - объясняет психолог Наталья Кожушна.

Существует множество игрушек, которые способствуют развитию мелкой моторики рук. Но настоящей находкой и помощником в развитии ребенка является - бизиборд.

Это игровая панель, зачастую сделана из дерева, на которой закреплены различные детали, которые помогают малышу научиться управлять своими пальчиками. Занятия на бизиборде учит концентрации и терпению, самостоятельности, тренирует логическое мышление ребенка и воображение, способствует физическому развитию.

Выбирая бизиборд стоит обратить внимание на такие вещи:

• Возраст ребенка. Бизиборды будут интересны детям от 7 месяцев до 4 лет. Все зависит от элементов, расположенных на доске. Для малышей важно, чтобы не было предметов, которые можно легко оторвать и проглотить, а старшим понравятся бизиборды с более сложными играми и заданиями.

• Размер доски. Важно где будет играть ребенок: дома или в путешествиях, поэтому бизиборды есть такие, которые можно поставить на пол или держать в руках, а есть те, которые вешают на стену.

• Безопасность. Поскольку игрушку изготавливают в основном из дерева, нужно покупать отшлифованный до гладкости и без каких-либо острых краев и осколков. Или окрашенный специальными красками.

Интернет-магазин Coolbaba Toys предлагает приобрести модульные бизиборды с возможной заменой их наполнения

Интернет-магазин Coolbaba Toys предлагает Вам приобрести модульные бизиборды с очень полезной возможностью - заменой их наполнения (игрушек) по мере взросления вашего ребенка. Их изготавливают вручную на собственном производстве с безопасных материалов, в частности с дерева. Такие игрушки экологические, ни при каких обстоятельствах не навредят здоровью ребенка. Даже в процессе окрашивания используются только безопасные натуральные краски, в состав которых входят растительные масла, воск, парафин, пигменты.

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