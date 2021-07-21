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среда, 21 июля 2021 10:09

Раскладной стол — спасение для небольших комнат

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Правильно подобранный стол может существенно улучшить интерьер любого помещения. Он является одним из базовых предметов обстановки. Выбирать его нужно внимательно. Особенно владельцам малогабаритных квартир. Если пространство ограничено, а необходим практичный, функциональный и эстетичный стол, лучшим решением будет трансформер. Современные изготовители мебели предлагают множество интересных моделей удобных конструкций для разных комнат. Благодаря такому изделию можно комфортно и красиво обустроить кухню или гостиную, сэкономив место.

  Интернет-магазин Taburetka.ua имеет решение для любых помещений на все случаи жизни
Интернет-магазин Taburetka.ua имеет решение для любых помещений на все случаи жизни

Сначала следует определиться с функциями, которые должен будет выполнять стол. Для гостиных в большинстве случаев подходит вариант журнального столика с раскладным механизмом. В сложенном состоянии он будет служить для размещения предметов декора, используемых в данным момент книг и журналов либо же для небольшого чаепития. При необходимости такое изделие раскладывается и превращается в большое, за которым можно свободно усадить несколько гостей.

Стол кухонный раскладной является просто незаменимым предметом мебели на маленьких кухнях. Его можно раскладывать только, когда за ним собираются все проживающие, а в остальное время держать сложённым. Это позволит не загромождать пространство.

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Интернет-магазин Taburetka.ua имеет решение для любых помещений на все случаи жизни

Для небольших жилых комнат, где существует необходимость организовать рабочее место, прекрасным выходом будет компьютерный стол купить с раскладным механизмом. С ним комната сможет легко превращаться из уютной спальни в удобный рабочий кабинет.

На сегодня существует несколько разновидностей раскладных механизмов. Одну из лидирующих позиций занимает стол-книжка. Это универсальный предмет мебели, который подойдёт для кухни и для обычной комнаты. Его можно раскладывать наполовину либо полностью в зависимости от ситуации. Столы-слайдеры также довольно востребованы. Здесь все просто — одна часть столешницы выдвигается из-под другой. Существуют модели, где можно увеличивать не только площадь верхней части, но регулировать высоту стола.

  Интернет-магазин Taburetka.ua имеет решение для любых помещений на все случаи жизни
Интернет-магазин Taburetka.ua имеет решение для любых помещений на все случаи жизни

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