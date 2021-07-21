Раскладной стол — спасение для небольших комнат

Правильно подобранный стол может существенно улучшить интерьер любого помещения. Он является одним из базовых предметов обстановки. Выбирать его нужно внимательно. Особенно владельцам малогабаритных квартир. Если пространство ограничено, а необходим практичный, функциональный и эстетичный стол, лучшим решением будет трансформер. Современные изготовители мебели предлагают множество интересных моделей удобных конструкций для разных комнат. Благодаря такому изделию можно комфортно и красиво обустроить кухню или гостиную, сэкономив место.

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Сначала следует определиться с функциями, которые должен будет выполнять стол. Для гостиных в большинстве случаев подходит вариант журнального столика с раскладным механизмом. В сложенном состоянии он будет служить для размещения предметов декора, используемых в данным момент книг и журналов либо же для небольшого чаепития. При необходимости такое изделие раскладывается и превращается в большое, за которым можно свободно усадить несколько гостей.

Стол кухонный раскладной является просто незаменимым предметом мебели на маленьких кухнях. Его можно раскладывать только, когда за ним собираются все проживающие, а в остальное время держать сложённым. Это позволит не загромождать пространство.

Интернет-магазин Taburetka.ua имеет решение для любых помещений на все случаи жизни

Для небольших жилых комнат, где существует необходимость организовать рабочее место, прекрасным выходом будет компьютерный стол купить с раскладным механизмом. С ним комната сможет легко превращаться из уютной спальни в удобный рабочий кабинет.

На сегодня существует несколько разновидностей раскладных механизмов. Одну из лидирующих позиций занимает стол-книжка. Это универсальный предмет мебели, который подойдёт для кухни и для обычной комнаты. Его можно раскладывать наполовину либо полностью в зависимости от ситуации. Столы-слайдеры также довольно востребованы. Здесь все просто — одна часть столешницы выдвигается из-под другой. Существуют модели, где можно увеличивать не только площадь верхней части, но регулировать высоту стола.

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