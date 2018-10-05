Работа в Польше: рассказали как найти легальную работу

Специалисты рассказали, как обезопасить себя во время трудовой миграции

В 2018 году все больше польских фирм, говорят об отсутствии кадров. Нехватка рабочей силы особенно ощутима в логистике и производстве. Компании готовы обучать людей без опыта и предлагают каждый раз более высокую заработную плату. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал Михал Абрамски (Michał Abramski), генеральный директор польского агентства по трудоустройству - SAS Logistic, в котором работает около 2000 украинцев.

- Сколько лет компания уже на рынке?

- От 2007 года мы специализируемся в рекрутации работников из Украины. Компания является одним из первых, а также крупнейших агентств на этом рынке. Есть три офиса в Польше и четыре в Украине - во Львове, Харькове, Ровно и Житомире.

- Какие вакансии предлагаете?

- На постоянной основе есть, прежде всего, вакансии для неквалифицированных работников на складах, заводах или фабриках - упаковщики, сортировщики, работники производственных линий, операторы машин. Также есть вакансии для специалистов - сварщиков, столяров, водителей автопогрузчиков, водитель категории B, C, E. Полный перечень вакансий всегда можно найти на нашем сайте - www.saslogistic.pl/uk/oferty-pracy

- Насколько социально защищен ваш потенциальный работник?

- Институт Агентства Временного Трудоустройства в Польше отличается от этого же понятия в Украине. Украинское агентство по трудоустройству - это наш обычный посредник, лицо или фирма, которая соединяет соискателя работы с непосредственным работодателем. Мы, как агентство труда предлагаем комплексные услуги, связанные с трудоустройством. Работник оформляется и работает в нашей компании, но выполняет работу на заведении нашего клиента. Все формальности по изготовлению или продолжение разрешений на работу и документов, необходимых для открытия визы мы берем на себя. Выплачиваем заработную плату, платим налоги и страховые сборы за работников - благодаря этому они могут бесплатно пользоваться опекой во всех государственных медицинских учреждениях. Обеспечиваем жильем, организуем транспорт на работу, оказываем поддержку украиноязычных координаторов на месте работы, а с недавних пор под двери нашего офиса в Варшаве приезжает автобус, который свой маршрут начинает в Киеве. После приезда в офис, каждый работник получает гостинец и горячий обед. Сотрудничаем только с проверенными клиентами (предприятиями). Мы акцентируем на доверии. Наши рекрутеры, перед началом сотрудничества всегда посещают заведение клиента, чтобы четко ознакомиться с условиями труда. Благодаря этому каждый, кто начинает работать у нас, всегда получает такие условия, на которые с ним договорились еще до выезда из Украины.

- Как проверить работодателя и агентство в Польше?

- Каждое агентство труда, которое работает официально, должно быть вписано в единый государственный реестр агентств трудоустройства и получить сертификат Министерства Труда и Социальной политики Польши. Агентство труда можно проверить на сайте польского управления труда - http://stor.praca.gov.pl по номеру сертификата. У нас этот номер - # 13305. Если Агентство работает официально, у него обязательно должен быть действителен сертификат, такую информацию можно найти на сайте под названием фирмы, налоговым идентификатором или номером сертификата.

- На что обращать внимание при поиске работы?

Во-первых, стоит отойти от стереотипов, что за хорошую вакансию надо платить. Это не так. Вообще в Польше брать любые деньги за вакансию, или же документы связанные с трудоустройством является нелегальным. Кроме этого, перед выездом всегда нужно проверять документы - приглашение (Oświadczenie) или разрешение на работу (Zezwolenie). В этих документах внимание надо обращать на то совпадает название работодателя, который вас приглашает на работу, место (местность) выполнения работы и должность. Если эти данные отличаются от тех, о которых договаривались, то по приезду могут возникнуть трудности. Есть еще одна вещь, которая больше касается людей, которые самостоятельно ищут работу. Часто люди, которые знают польский язык и имеют биометрический паспорт выезжают в Польшу в надежде, что найдут лучшую работу на месте, но не принимают во внимание, что уже сейчас только на изготовление документов, необходимых для начала работы нужно ждать как минимум 5-10 дней , а неофициальной работы в Польше уже почти нет.