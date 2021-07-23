Проверенные сайты для поиска работы за рубежом

Начинать искать работу за границей необходимо заранее, когда ещё не собран чемодан и не приобретены билеты. Вакансии можно просматривать одновременно с изучением иностранных языков, подготовкой визы и временным трудоустройством в родной стране (чтобы скопить сбережения на первое время). Для новичков процесс может затянуться на недели или месяцы, но важно запомнить важное – только при официальном оформлении мигрант полностью защищён законодательно.

Ознакомимся с лучшими сайтами для поиска работы за рубежом в 2021 году.

ТОП-5 сайтов для трудоустройства за границей

1. Layboard.com

Сервис популярен среди соискателей из стран СНГ. Включает вакансии как от прямых работодателей, так и посредников. Портал удобен в использовании даже для неопытных пользователей. На главной странице соискатели могут сразу осуществить поиск вакансии по специальности или стране трудоустройства.

Чтобы сэкономить время, предложения можно отфильтровать по: требованиям к наличию опыту работы, предоставлению жилья, опыту работы, виду занятости и т. д.

Также на портале регулярно публикуется информация об особенностях поиска работы за границей и советы по безопасному трудоустройству.

2. Indeed

Соискатели из РФ, Украины также часто осуществляют поиск вакансий на данном сайте по поиску работы за границей. На портале можно ознакомится с отзывами об работодателях, особенностях прохождения собеседований, предлагаемой оплатой труда.

3. Glassdoor

Портал даёт возможность найти работу преимущественно в Центральной Европе и Америке. Преимущество – здесь также представлены реальные фотографии компании, информация об годовой выручке в год и среднестатистической заработной плате по вакансиям.

4. Mediabistro

Специально для HR-ов, маркетологов функционирует специализированная площадка, предназначенная для крупных медиакомпаний. За отдельную стоимость возможно получить консультацию по улучшению резюме (CV) и профиля в LinkedIn. Имеются предложения по удалённой и частичной занятости.

5. Google for Jobs

Новая платформа для поиска работы и вакансий за границей, включает более 4 тысяч предложений со всего мира от прямых работодателей. Функционирует с задействованием машинного обучения. Поиск можно выполнять по опыту работы, уровне предлагаемой заработной платы, должности и даты публикации предложения.

Ресурсы для поиска работы в конкретных странах

Для целенаправленного поиска вакансий в конкретных странах соискатели могут воспользоваться ресурсами:

1. CareerBuilder – почитаемый ресурс среди желающих найти работу в США. Вакансии возможно выбирать по штатам, регионам и категориям. Каждый месяц сайт посещает более 20 млн. пользователей.

2. Reed – с помощью данного ресурса возможно найти работу в Великобритании, преимущественно в сферах – IT, логистике и управлении персоналом. Все вакансии публикуются агентствами.

3. Jobs – для желающих переехать в Германию важно искать работу на проверенных ресурсах. Jobs предлагает более 20 тысяч вакансий по всей стране как для опытных мигрантов, так и соискателей без опыта работы.