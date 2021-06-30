Проект "Smart Kids" в Оптиме

Школьный образовательный проект "Smart Kids" - один из интереснейших в Украине. Его эффективность подтверждена практическим использованием. Дистанционная школа "Оптима" является официальным партнером сайта edugames.rozumniki.ua.

Что получают дети с программой "Smart Kids" в "Оптиме"?

С помощью обучающих игр гаджет в руках ребенка может стать помощником в учебе, а развлечение – развитием и мотивацией. Сегодня развивающими заданиями проекта "Smart Kids" охвачено более 200 тем по двум основным школьным предметам в младших классах:

● математика;

● основы грамоты (украинский язык).

Готовится новое природоведческое направление:

● "Я исследую мир" (в разработке).

Рекомендованные МОН задания "Smart Kids" используются в дистанционной школе "Оптима" для того, чтобы максимально эффективно совместить отдых и развитие, в игровой форме закрепить недавно полученные знания. Более того, интерактивная форма дает возможность детям не только быть пассивными получателями знаний, но и привыкать к активному участию в своем образовании.

Программа "Smart Kids" – интересно и полезно!

Программа "Smart Kids" – это сборник более 16 000 ярких интерактивных и захватывающих задач по украинскому языку и математике для учеников младших классов. Все задания в "Smart Kids" подаются в игровой развлекательной форме, но проект решает более чем взрослые задачи.

Рекомендовано МОН Украины

Согласно результатам всеукраинского эксперимента 2014-2017 года (Приказ МОН №564), образовательные игры "Smart Kids":

● мотивируют и повышают интерес к учебе;

● улучшают успеваемость учеников;

● ускоряют освоение нового учебного материала.

Кроме успехов в учебе, задания "Smart Kids" помогают улучшить и когнитивные способности: отмечены результаты в развитии логического мышления и памяти, воображения, концентрации внимания.

Для подготовки к школе и младших классов

Развивающие и обучающие игры "Smart Kids" хорошо подходят детям дошкольного возраста и ученикам младших классов. Они сформированы с учетом всех возрастных и психологических особенностей наших детей, учитывают современную тягу к гаджетам, доступны как на компьютере, так и на телефоне или планшете.

Выбирая лучшее из отечественной и европейской образовательной программы, внедряя эффективные авторские педагогические методики, "Оптима" может похвастаться не только мотивацией своих воспитанников, но и отличными знаниями, результатами ГИА (ДПА) и ВНО (ЗНО).

Подробнее с условиями обучения и всеми образовательными услугами можно ознакомиться на сайте "Оптимы". Здесь можно найти всю необходимую информацию. На все вопросы ответят менеджеры по телефонам: +38 0673339187, +38 0993339187.