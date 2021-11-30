Автор: Студия дизайна и архитектуры ZIKZAK Прочный и тёплый: раскрыли секреты строительства идеального дома

Всем нам известна история про трех поросят. Один строит соломенный дом, другой из палок, а третий построил кирпичный дом. Первые два дома легко обрушатся, но кирпичный дом стоит прочно, показывая важность тяжелой работы и выбора правильного строительного материала для вашей конструкции.

Что необходимо учитывать при выборе материалов для проектирования вашего дома — рассказывает студия дизайна и архитектуры ZIKZAK.

Кирпичные стены

Кирпичный дом способен простоять более 100 лет. Он отлично переживет сильную непогоду с ураганным ветром и морозом. А в жару вы не будете ощущать дискомфорт.

Прочность и стойкость к морозам

Существует специальная маркировка прочности:

• Буква М (от 75-300) — выдерживаемая нагрузка на один квадратный метр;

• Буква F (от 15-100) — означает количество циклов заморозки и разморозки без повреждения кирпича.

Чем эта маркировка выше, тем тяжелее будет кирпич. Для стен двух- и трёхэтажных домов подходят марки М100 и М125. Для фундамента и цоколя подойдут маркировки М150 и М175.

Для районов с более теплым климатом, достаточно марки F15, для холодных — F25.

Стены из керамоблока

Керамоблок — это экологичный материал, который состоит из обожженной смеси глины с примесью деревянных опилок. Такой дом может простоять долгие годы, при этом есть возможность его сделать многоэтажным (запас прочности, позволяет). Владельцам таких домов не нужно беспокоиться о своем здоровье или здоровье своих близких, а теплоизоляционные свойства керамоблоков аналогичны свойствам кирпича.

Теплые стены из газобетонных блоков

Газоблоки обладают уникальными свойствами: негорючестью (пожаробезопасностью), хорошей звуко- и теплоизоляцией, малым весом и высокой прочностью. Такой набор характеристик достигнут за счет особого состава и технологии изготовления материала. Смесь воды, извести, алюминиевой пудры и кварцевого песка дает прочный блок.

Характеристики газобетонных блоков

За счет большого количества не связанных между собой ячеек, газобетонные блоки имеют высокие теплоизоляционные характеристики.

За счет того, что газоблоки имею относительно небольшой удельный вес, нагрузка на фундамент значительно снижается. Благодаря способности материала удерживать тепло, дома из газоблоков гораздо комфортнее и позволяют существенно сэкономить на отоплении. Также из-за небольшой удельной массы есть возможность снизить расходы на саму транспортировку газоблоков.

По итогу, экономия достигается при его изготовлении, транспортировке, строительстве и эксплуатации зданий.

Большой выбор деревянных домов

Дерево — один из старейших строительных материалов, который играет важную роль в традиционном строительстве по всему миру. На протяжении XIX и XX веков древесине при строительстве не уделялось должного внимания, но в последние десятилетия, благодаря новым технологиям и растущей заботе об окружающей среде, она снова стала важной.

Деревянные дома — это самое здоровое строительство, оно обладает множеством экологических свойств и, таким образом, обеспечивает здоровый образ жизни.

Бревенчатые дома

Благодаря толстым и прочным стенам, бревенчатые дома хорошо звукоизолированны. Такие свойства, как влажная атмосфера и невысокий уровень статической пыли, дают возможность хозяевам дома и их гостям перебывать в здоровой среде обитания. Бревенчатые дома имеют гораздо больший срок службы, чем каркасные или панельные дома, что является еще одним плюсом при выборе материалов.

Особенности:

Дожди, снег, лед разрушают волокна, появляется гниль и дерево начинает коробиться, чтобы этого не допустить, необходима особая обработка древесины (нанесение специальных защитных и грунтующих составов, обеспечивающих сохранность дерева на долгие годы).

Автор: Студия дизайна и архитектуры ZIKZAK Панельные дома - быстровозводимые и экономичные

Панельные дома - быстровозводимые и экономичные

Панельный дом — это один из видов каркасных домов. Единственным отличием будет уникальная технология изготовления: элементы для панельных домов специально изготавливаются на заводе, а затем просто доставляются на строительную площадку. Строительной бригаде достаточно просто установить все элементы на фундамент.

Преимущества:

• Возможность строительных работ в холодное время года.

• Быстрый монтаж дома.

• Дом и имеет свойства энергосбережения и экологичности.

• Заводские элементы позволяют создавать идеально ровные поверхности пола, стен и потолка, облегчая работы по внутренней отделке.

Особенности:

• Особое внимание следует уделять качеству монтажных работ, от которых зависит герметичность.

• Неправильное литье фундамента может сломать стены, поэтому стоит это делать ниже линии промерзание (свыше 1-1,2 метра)

• Ограниченный выбор при индивидуальном планировании. Оригинальный дизайн-проект стоит дороже.

Каркасные деревянные дома

Дом из деревянного каркаса изготовлен с высокой точностью, так что каждая деталь идеально сочетается друг с другом как часть головоломки. Главные балки прорезаются пазами, чтобы точно соответствовать друг другу, а второстепенные балки прорезаются, просверливаются и удерживаются на месте деревянными штифтами, чтобы скрепить конструкцию вместе. Каждая деталь зависит от другой, чтобы сформировать прочный каркас дома.

Преимущества:

• Отличная изоляция и энергоэффективность. Что хорошего в деревянных материалах, так это то, что они являются естественным теплоизолятором. По этой причине они снижают потребление энергии на отопление или охлаждение, чтобы повысить общую энергоэффективность дома.

• Долговечность. Вопреки распространенному мнению, деревянный каркас отличается высокой прочностью и прочностью. Если качественные деревянные конструкции установлены правильно, они прослужат максимально долго.

• Разнообразие дизайна и размеров.

• Экологичные материалы. Как нетоксичный натуральный материал, он не выбрасывает в воздух химические вещества, не наносит вреда здоровью людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

• Быстрое строительство.

Ограничения:

• Начинать строительство лучше в хорошую погоду, поскольку деревянная конструкция может подвергаться воздействию влажности и морозам.

• Очень важно сделать дом герметичным, иначе могут возникнуть большие потери тепла и плохая звукоизоляция.

Выбирая материал для строительства дома, важно учитывать и особенности климата, и тип почвы, и будущую систему отопления, и многие другие факторы. Но даже самый качественный стройматериал может разочаровать при нарушении технологии строительства или неправильно заложенном фундаменте, поэтому этим моментам стоит уделять не меньшее значение.