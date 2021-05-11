Преодолеть алкоголизм можно за один сеанс

Алкоголизм - непреодолимая психическая и физическая тяга к этиловому спирту. Именно этот ингредиент делает любой алкогольный напиток опасным и токсичным.

Алкоголь способен разрушать внутренние органы и вызывать мощнейшую зависимость. Это самый опасный наркотик, который можно сравнить с героином и кокаином. Многие люди эту опасность недооценивают и, сами того не замечая, попадают в алкозависимость.

Выделяют четыре стадии заболевания:

• Нулевая (доалкогольная) - бытовое пьянство. Характеризуется употреблением спиртного время от времени: по праздникам или в компании. Человек легко может перестать пить, и не беспокоится о том, будет ли что выпить в ближайшее время.

• Первая - предупредительная. Вырабатывается психическая зависимость: человека все чаще тянет выпить, во время выпивки падает контроль количества употребленного. Порог чувствительности к этанолу падает - чтобы опьянеть нужно пить больше. Постепенно исчезает рвотный рефлекс - естественный защитный механизм к яду.

• Вторая - критическая. Характеризуется регулярным употреблением и потерей контроля. Может длиться от 5 до 15 лет.

• Хроническая - третья стадия. Имеет необратимые последствия для психики и здоровья.

Лечение алкоголизма сводится к тому, чтобы полностью лишить человека желания употреблять спиртосодержащие напитки. Нужно навсегда убрать этанол из жизни зависимого.

Специалисты Всеукраинского Центра "Свобода без Кода" во главе с Андреем Овсянюком избавляют от алкогольной зависимости независимо от того, на какой стадии находится пациент. Важно, чтобы человек пришел с искренним желанием избавиться от проблемы раз и навсегда. В таких случаях здесь обеспечивают эффективное анонимное лечение алкоголизма.

Используется авторская методика, ведь популярное кодирование опасно тем, что работает на страхе. А страх рано или поздно может вызвать депрессию, невроз и срыв. Поэтому в Центре предпочитают гармоничное решение проблемы без кодировок.

"Свобода без Кода" дает высокие гарантии, использует индивидуальный подход. Принимает даже самых сложных пациентов. Обеспечивает гармоничное оздоровление. Оплата берется после завершения сеанса. Именно здесь люди с проблемой алкоголизма начинают новую жизнь.

Для избавления от зависимости необходимо выполнить три простых шага:

• Не употреблять алкоголь 3 дня или более.

• Записаться на прием.

• Прийти с искренним желанием вылечиться.

При соблюдении всех условий приема избавиться от зависимости можно за один сеанс.

Стоимость лечения устанавливается в индивидуальном порядке. Узнать подробнее и записаться на прием можно по телефонам +38 (0432) 57 85 10, +38 (0432) 50 20 55, +38 (098) 281 58 23.

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