Преимущества готовых гарнитуров для кухни

Решение заменить старый кухонный гарнитур на новый может привести Вас к одному из двух путей: готовая мебель или индивидуальный комплект под заказ. Каждый из вариантов имеет место быть: всё зависит от предлагаемых условий. Нестандартная планировка, сложный дизайн требуют практически всегда изготовления по персональным замерам. Когда же кухня стандартная, то и среди готовых гарнитуров возможно отыскать желаемое. Бытуют разные мнения о том, что лучше. Решение лучше принимать взвешенно, учитывая минусы и плюсы. Сегодня же речь пойдёт о преимуществах готовых кухонь.

Особой популярностью пользуются модульные и встраиваемые кухни

Мифы про готовые кухни

По разным причинам в обществе сформировались ошибочные представления о готовых кухонных комплектах. Среди них:

1. Готовое – значит дешёвое. У кухонь довольно широкий ценовой диапазон. Стоимость зависит от материала, фурнитуры, количества элементов, сложности конструкции, наличия декоративных компонентов. Сегмент гарнитуров премиум класса запросто по цене переплюнет некоторую мебель на заказ.

2. Это скучная мебель. Так как она стандартная, то и неинтересная. В действительности один и тот же комплект в разном интерьере смотрится по-разному.

3. Срок службы – невелик. Учитывать нужно качество материалов. Кухня под заказ из низкокачественного сырья прослужит гораздо меньше, чем готовая из сертифицированного.

Особой популярностью пользуются модульные и встраиваемые кухни

Плюсы готовых комплектов

• Доступность. Ожидать месяцами не нужно: выбрали, оплатили, забрали.

• Визуализация в реальном времени. На кухню под заказ посмотреть можно только на бумаге. Готовую можно не только осмотреть, но и потрогать – увидеть вживую.

• Постоянство. Габариты определённой модели всегда соответствуют установленному стандарту. Можно не переживать, что кухня не поместится на своё законное место.

• Стоимость. Автоматизированный процесс изготовления положительно влияет на ценообразование.

Готовые угловые кухни: реально ли?

Модельный ряд готовых кухонных гарнитуров огромен. Найдутся и линейные модели, и П-образные, и угловые. Особой популярностью пользуются модульные и встраиваемые кухни. А о цветовом разнообразии вообще говорить нечего: перечислить все варианты очень сложно. Порой определиться довольно сложно. Тогда на помощь придут профессионалы.

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Особой популярностью пользуются модульные и встраиваемые кухни