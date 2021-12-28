Поступить в вуз в безопасном онлайн-формате возможно и доступно.

Онлайн-поступление без ВНО возможно в "Полтавском центре дистанционного обучения", который является представительством Межрегиональной Академии управления персоналом. Абитуриенты могут пойти учиться на бакалаврат и магистратуру без ВНО по украинско-польской программе. Набор на обучение осуществляется 3 раза в год: в марте-апреле, июле-августе и ноябре-декабре. А во время Дней открытых дверей можно получить скидку 20% на оплату за обучение.

Студентов в МАУП подготавливают основательно и качественно

Представительство "Полтавский центр дистанционного обучения" внедряет современные технологии в дистанционном обучении, поэтому высшее образование доступно каждому. Новые прогрессивные подходы позволяют предоставлять образовательные услуги по подавляющему большинству направлений в МАУП.

В учебном заведении есть аудитории для консультативных занятий, компьютерный класс, собственная библиотека с читальным залом. Во время образовательного процесса в Центре используются мультимедийные системы и другие инновационные технологии. Проводятся тренинги и научно-практические конференции по экономическим, правовым, социальным, культурно-просветительским проблемам. Здесь функционируют Психологическая служба и Юридическая клиника, предоставляющие индивидуальные консультации, юридическую и психологическую поддержку всем участникам образовательного процесса.

Основательная и качественная подготовка студентов МАУП - залог высоких результатов в обучении. Это подтверждают всеукраинские рейтинги, в которых Академия занимает почетные места. Всеукраинское Объединение работодателей Украины признало МАУП лучшим частным вузом Украины. Также учебное заведение получило первенство по версии поступающих. По данным Информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA" среди частных вузов Украины именно в МАУП подали документы большинство абитуриентов. Этот же портал в 2020 году включил Межрегиональную Академию управления персоналом в ТОП-10 лучших частных вузов страны.

Подробно ознакомиться с вузом, с условиями поступления и предоставления скидки на обучение можно здесь или на сайте Межрегиональной Академии управления персоналом. Представительство "МАУП" "Полтавский центр дистанционного обучения" находится по адресу: г. Полтава, пр-т Первомайский, 19/2. Телефоны для справок: (0532)56-43-68, (050)047-61-74, (097)293-00-78.