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вторник, 25 января 2022 09:30

Подарок на 14 февраля для смелых: выбираем игрушку для взрослых

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  Emma Neo, Ella Neo, Phoenix Neo
Emma Neo, Ella Neo, Phoenix Neo

Что подарить на 14 февраля? Кто из нас не перелопачивал весь интернет в поисках запоминающегося подарка на день святого Валентина! Обычные рекомендации — белье, духи, косметика или сертификат в SPA — достойны, но вау-эффекта с ними не достичь. Предлагаем вам взглянуть на романтику по-новому и выбрать по-настоящему крутой взрослый подарок.

Для нее

Какой же идеальный подарок любимой на 14 февраля? Он должен быть современным, очень личным и приносящим удовольствие! Этим критериям в точности соответствуют товары от фан-бренда Svakom: твоя девушка начнет таять даже при виде интерактивной игрушки, а после первого использования влюбится в нее (и в тебя) уже навсегда.

Если взрослые игрушки для нее в новинку, начни с простого и элегантного виброяйца Ella Neo: с его помощью можно исследовать эрогенные зоны и внутри, и снаружи. Тихое и компактное, оно нежно вибрирует в 11 режимах и открывает простор для игр соло и вдвоем. Более продвинутых порадует интерактивное виброяйцо Phoenix Neo особой формы для особо глубокой стимуляции потаенных горячих точек. Ну а для любительниц экспериментов лучшим вариантом станет интерактивный вибромассажер с подогревом Emma Neo, который и поможет расслабиться после длинного дня, и не оставит без внимания чувственные зоны снаружи и внутри, и вдохновит на игры вдвоем. Съемные "ушки" расширяют возможности массажера до бесконечности!

Серия Neo управляется прямо со смартфона, на любом расстоянии, так что разлука вам больше не страшна! Мало того, они могут вибрировать в ритме движений актеров в интерактивном видео для взрослых. Поверь, твоя девушка его смотрит и, возможно, в следующий раз захочет это сделать вместе!

Для него

  Alex Neo, Sam Neo, Vick Neo
Alex Neo, Sam Neo, Vick Neo

Парни тоже любят ласку! И ценят открытость всему новому, так что смело подбирай игрушку Svakom и для него. Особенно, если у тебя уже есть интерактив от этого бренда: вы сможете синхронизировать свои гаджеты и насладиться киберсексом.

Интерактивный смарт-мастурбатор Sam Neo оценят любители оральных ласк: он вибрирует и реалистично имитирует воздействие женским ротиком. Ритмы и скорость варьируются.
Если мужчина давно мечтал о страстном сексе, например, в общественном месте, его приятно удивит мастурбатор Alex Neo — 5 оригинальных сценариев озвучки секса в разных местах сопровождаются автоматической стимуляцией. А понравившийся сценарий сможете реализовать вместе!

Вариант личного подарка — интерактивный массажер простаты и вибратор точки G Svakom Vick Neo. Это уникальная унисекс-игрушка с поворачивающимся на 180° стволом и углом наклона для точного попадания на нужную зону. Все игрушки управляются со смартфона, на любом расстоянии, а также могут работать в ритме интерактивного видео с известного сайта для взрослых!

Весь ассортимент фан-бренда можно посмотреть здесь. Не забудь, что к любому гаджету для взрослых нужна смазка. Если закажешь любую игрушку из этой статьи до 14 февраля, то получишь отличный лубрикант на водной основе с растительным глицерином System JO H2O ORIGINAL (30 мл) бесплатно!

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Дата
25
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