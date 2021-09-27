Почему ягодные кусты надо сажать осенью

Сажать ягодные кусты лучше всего осенью

Лучшее время, чтобы сажать ягодные кусты - это осень. Ведь в это время года они захватывают себе влагу, земля утрамбовывается и к весне их можно даже не поливать.

Об этом Gazeta.ua рассказал селекционер Андрей Титов из города Бахмут Донецкой области. У него есть собственный питомник. Специалист уже 23 года занимается выращиванием посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур.

Хозяева, которые хотят иметь богатый урожай, обычно пользуются правилом - посадить больше деревьев разного вида, чтобы получить плоды, по его словам.

Сажать ягодные кусты лучше всего осенью

"Мои саженцы заказывают из всех регионов. Большинство сортов дают плоды в кратчайшие сроки. Например, крыжовник Берилл скороплодный. Кусты вырастают средней длины, густые и согнутые. Ягоды до 9 граммов, светло-зеленые, округлые, с тонкой кожицей. Вкус кисло-сладкий , десертный. Сорт зимостойкий, а также выносливый к мучнистой росе и заморозкам", - рассказал Андрей Титов.

Плодовые кусты смородины советует высаживать до середины ноября. Надо выкопать ямы 50х50 см на расстоянии не менее 1 м. Землю перемешать с ведром перегноя, 100 г золы и 50 г сульфата калия. На дно положить две горсти мелкого щебня. Тогда яму наполовину засыпать землей. Поставить саженец и закопать, встряхивая куст. Так не будет полостей. Тогда стоит полить, мульчировать торфом или опилками.

С саженцев жимолости, которые предлагает селекционер, первые плоды созревают в конце мая-начале июня. Плодоносят в течении трех-четырех недель. Двухлетние растения цветут и завязывают плоды уже в год посадки. Жимолость съедобная идеально подходит для производства органической ягоды. Спрос на нее стабильно растет по всей Европе и Северной Америке.

Сажать ягодные кусты лучше всего осенью

В селекционера можно купить саженцы ежевики обычного плодоношения. Предлагает только проверенные высокоурожайные сорта вкусной ежевики.

Также Андрей Титов имеет саженцы на выбор одной из самых сладких и вкусных ягод - малины. Ее вкус родом из детства, поэтому несколько кустов должно быть в собственном дворе.

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Сажать ягодные кусты лучше всего осенью