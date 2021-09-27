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среда, 29 сентября 2021 16:17

Почему ягодные кусты надо сажать осенью

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  Сажать ягодные кусты лучше всего осенью
Сажать ягодные кусты лучше всего осенью

Лучшее время, чтобы сажать ягодные кусты - это осень. Ведь в это время года они захватывают себе влагу, земля утрамбовывается и к весне их можно даже не поливать.

Об этом Gazeta.ua рассказал селекционер Андрей Титов из города Бахмут Донецкой области. У него есть собственный питомник. Специалист уже 23 года занимается выращиванием посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур.

Хозяева, которые хотят иметь богатый урожай, обычно пользуются правилом - посадить больше деревьев разного вида, чтобы получить плоды, по его словам.

  Сажать ягодные кусты лучше всего осенью
Сажать ягодные кусты лучше всего осенью

"Мои саженцы заказывают из всех регионов. Большинство сортов дают плоды в кратчайшие сроки. Например, крыжовник Берилл скороплодный. Кусты вырастают средней длины, густые и согнутые. Ягоды до 9 граммов, светло-зеленые, округлые, с тонкой кожицей. Вкус кисло-сладкий , десертный. Сорт зимостойкий, а также выносливый к мучнистой росе и заморозкам", - рассказал Андрей Титов.

Плодовые кусты смородины советует высаживать до середины ноября. Надо выкопать ямы 50х50 см на расстоянии не менее 1 м. Землю перемешать с ведром перегноя, 100 г золы и 50 г сульфата калия. На дно положить две горсти мелкого щебня. Тогда яму наполовину засыпать землей. Поставить саженец и закопать, встряхивая куст. Так не будет полостей. Тогда стоит полить, мульчировать торфом или опилками.

С саженцев жимолости, которые предлагает селекционер, первые плоды созревают в конце мая-начале июня. Плодоносят в течении трех-четырех недель. Двухлетние растения цветут и завязывают плоды уже в год посадки. Жимолость съедобная идеально подходит для производства органической ягоды. Спрос на нее стабильно растет по всей Европе и Северной Америке.

  Сажать ягодные кусты лучше всего осенью
Сажать ягодные кусты лучше всего осенью

В селекционера можно купить саженцы ежевики обычного плодоношения. Предлагает только проверенные высокоурожайные сорта вкусной ежевики.

Также Андрей Титов имеет саженцы на выбор одной из самых сладких и вкусных ягод - малины. Ее вкус родом из детства, поэтому несколько кустов должно быть в собственном дворе.

Заказать саженцы и получить консультацию о посадке можно на сайте https://artpitomnik.com.ua/ или по телефонам 0 (99) 604-33-22, 0 (63) 461 -88 -32, 0 (67) 629-94- 55.

  Сажать ягодные кусты лучше всего осенью
Сажать ягодные кусты лучше всего осенью
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