Почему стоит купить iPhone 13?

В сентябре 2021 года компания Apple представила iPhone 13. Новый смартфон на супермощном чипе, с крутым экраном и профессиональной камерой. Купертиновцы улучшили новинку по всем фронтам, и у многих появился вопрос: "Стоит ли покупать iPhone 13?". Специалисты интернет-магазина "Цифра" постараются на него ответить.

В iPhone 13 и 13 Pro 120-герцовая частота обновления: интерфейс стал более плавным, а игровой процесс более динамичен

Преимущества Айфон 13

Каждый новый Айфон старается затмить предыдущий, и у 13 серии это отлично получилось. Вот главные причины покупки новинки:

● Улучшенные показатели автономности.

● Повышенная частота обновления и яркость экрана.

● Режим "Киноэффект" для съемки видео и улучшенные камеры.

● Новый мощный процессор, который открывает новые возможности системы.

Рассказываем об улучшениях подробнее.

Повышенная автономность

С новыми процессорами улучшилась энергоэффективность смартфонов и теперь они работают дольше. Например, Айфон 13 мини работает на два с половиной часа дольше 12 mini, а iPhone 13 на полтора часа дольше Айфон 12. Аналогичная ситуация и с Pro-версиями: 13 Pro держит заряд на 1,5 часа дольше 12 Pro; 13 Про Макс на 2,5 часов дольше 12 Про Макс.

ProMotion-дисплей

Повышенной частотой обновления экрана могут похвастаться только Pro-версии. Теперь в iPhone 13 и 13 Pro 120-герцовая частота обновления: интерфейс стал более плавным, а игровой процесс динамичнее. Компания реализовала адаптивную смену частоты от 10 до 120 Гц. Смена частоты происходит пошагово.

Режим "Киноэффект" и другие новшества камеры

Пройдемся по главным фишкам:

1. Режим "Киноэффект" позволяет снимать на Айфон видео, как в кино. Камера моментально фокусируется на разных объектах в кадре, как это происходит в фильмах.

2. В Pro-версиях телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 77 мм. В 12 Про зум был 2-кратным, в 12 Про Макс – 2,5-кратным.

3. У Pro-версий есть LiDAR для портретов в ночном режиме и ускоренного автофокуса при слабом освещении.

4. Сверхширокоугольная камера в Pro-версиях захватывает на 92% больше света.

В iPhone 13 и 13 Pro 120-герцовая частота обновления: интерфейс стал более плавным, а игровой процесс более динамичен

A15 Bionic: производительность нового уровня

За производительность устройства отвечает 5-нанометровый чип A15 Bionic, способный обрабатывать 15,8 триллионов задач в секунду. Процессор содержит почти 15 миллиардов транзисторов, которые позволяют ему воспроизводить современные игры, работать с ресурсоемкими задачами.

Процессор работает в паре с системой Neural Engine, с ней смартфон еще быстрее обучается привычкам пользователей и дает больше подсказок.

Кому стоит купить новый iPhone 13?

Если вы постоянно следите за технологическими новинками и являетесь фанатом Apple, вы уже наверняка заказали новый смартфон, и сделали правильно. Еще рекомендуем заказать 13 Айфон владельцам старых моделей – iPhone 11 и более старых. Так вы получите максимальный опыт взаимодействия с инновациями и оцените все преимущества новинки.