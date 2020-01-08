Почему не работает отжим в стиральной машине

Что делать если стиралка перестала отжимать белье, при этом барабан крутится, но белье остается влажным? В таком случае необходимо разобраться, почему перестал работать отжим. Существует проблема, с которой может столкнуться хозяйка, это когда стиральная машина стирает без остановки. Здесь причины и что делать - nadomu.kiev.ua

Что делать, если сломалась стиральная машинка?

Что делать если отжим перестал работать?

Изначально убедитесь в том, что поломка действительно есть. Посмотрите:

1. Не включен ли режим "без отжима". Много опций на машинках для стирки тонких, деликатных тканей работают практически на минимальном отжиме или же без него. Это сделано для того, чтобы вещи не растягивались или не сминались в момент отжима, но потребуется дополнительно их просушить.

2. Не выбрано ли снижение количества оборотов. Есть модели стиралок, где можно выставлять число оборотов в минуту.

3. Сливает ли стиральная машинка воду. Если образовался засор и вода не может сходить, необходимо проверить фильтры, трубы.

Самые популярные поломки

Далее рассмотрим самые встречаемые причины, почему СМ не отжимает белье. Учтите, что большая часть поломок не имеют четко выраженных симптомов, поэтому предстоит обратиться к мастеру.

Неисправность сливного насоса

Вероятней всего в стиралке перегорел насос. Тогда режим отжима работает некорректно, и машинка может отжимать через раз или же некачественно. Из-за поломки сливного насоса не осуществляется отток воды. Потребуется замена помпы.

Поломка датчика уровня воды (прессостат)

Датчик может полностью выйти из строя, тогда требуется его замена. Бывает, что датчик просто сбился. В процессе нормального функционирования прессостат оповещает управляющий модуль СМ о том, какой уровень воды в машинке – требуется ли отжим или нет.

Проблемы с электронным модулем

Сломался стабилизатор в управляющем модуле. "Мозг" стиралки неправильно работает, поскольку он вообще не сигнализирует о необходимости отжать. В таком случае, нужна перепрошивка или полная замена платы.

Выход из строя двигателя барабана

Если перестал работать электрический двигатель барабана, вероятней всего осуществился обрыв в обмотке двигателя или же из-за долгой эксплуатации полностью стерлись графитовые щетки. Нужна диагностика и ремонт двигателя.

Некорректная работа датчика контроля оборотов (таходатчика)

Таходатчик – это функциональный узел, отвечающий за число оборотов совершаемых барабаном за 1 минуту. Поломка встречается редко, но ее можно заметить, когда стиралка не выдает нужную скорость и в результате чего, получается некачественный отжим белья. Требуется замена таходатчика. Рекомендуем для избегания проблем связанных с отжимом и не только, всегда проверять содержимое карманов перед стиркой. Не перегружайте машинку. Покупайте качественный порошок и кондиционер, излишки средств нарушают работоспособность датчика уровня воды.