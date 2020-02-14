Почему донорство крови полезно: мнение врача

В Черкасском областном центре службы крови "Черкассы-Плазма" провели благотворительную акцию "Стань донором". Организаторы хотели собрать для сдачи крови тех, кто уже это делал не раз и пригласить новичков. В общем собралось более 60 желающих.

В Черкасском областном центре службы крови "Черкассы-Плазма" провели благотворительную акцию "Стань донором"

"Я сдавал кровь 37 раз. Это очень приятные ощущения. Понимаешь, что делаешь хорошее дело и можешь помочь тому, кто в этом нуждается. Это огромная мотивация, - говорит Сергей Шмиголь. - Первый раз процедура сдачи крови прошла очень легко. Главное хорошо подготовиться к этому, выполнять все предписания врача и ментально настроить себя на позитив, четко знать зачем ты это делаешь. Мой отец был донором, для меня он стал образцом. Хотелось тоже быть таким. К тому же, делать это в такой компании уже удовольствие".

Врачи центра "Черкассы-Плазма" утверждают, что донорство приносит пользу не только обществу, но и здоровью того, кто сдает кровь.

"Люди, которые периодически занимаются донорством меньше болеют, у них лучше иммунитет. Это связано с тем, что кровь имеет возможность обновляться, становиться лучше. Мы всегда ждем новых посетителей. Потому что больницы нуждаются в донорской крови каждый день. Да и никто не знает , что может произойти в следующую минуту, возможно кому-то нужна будет срочная помощь", - говорит Любовь Рыжкина, заведующая отделом комплектования донорских кадров в центре "Черкассы-Плазма".

Однако врачи предупреждают, перед тем как сдавать донорскую кровь, стоит подготовиться.

"Донором могут быть не все. Поэтому нужно обязательно пройти обследование. Человек должен быть абсолютно здоров, без хронических заболеваний. Нельзя сдавать кровь, если делали татуировки или пирсинг в течение года. Когда врачи таки разрешили стать донором, то в течение трех дней перед сдачей крови нельзя употреблять анальгетики и аспирин, в течение двух дней не стоит пить алкоголь, в течение суток нельзя есть жирные, жареные, копченые, молочные продукты, яйца, орехи, семечки, сухарики, за час до процедуры воздержаться от курения. Также стоит быть в хорошем настроении".

В Черкасском областном центре службы крови "Черкассы-Плазма" провели благотворительную акцию "Стань донором"

Черкасский областной центр службы крови оснащен новым оборудованием и гарантирует лучшие условия для всех посетителей. Работники утверждают, что единственным неприятным моментом во время сдачи крови является лишь укол иглой. А сама процедура длится не более 10 мин.