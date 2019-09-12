По программе "кредит онлайн за 7 минут" CreditPlus выдал 550 000 кредитов за 2,5 года

За 2,5 года CreditPlus выдал 550000 микрозаймов.

Количество потребителей финансовых услуг, предоставляемых в интернет-среде, увеличивается с каждым днем.

В пресс-центре компании "Авентус Украина" сообщили, что за период 2,5 года в онлайн сервисе кредитования CreditPlus было выдано более 550 000 микрозаймов. По состоянию на текущий момент, компания входит в тройку крупнейших компаний Украины по объемам выдаваемых кредитов.

CreditPlus работает в нише небанковского кредитования, предоставляя небольшие займы до 10000 гривен на срок до 30 дней. В основе бизнес процесса и маркетинговой идеи лежит процесс онлайн кредитования, пришедший в Украину из Европы, где известен под названием "Payday Loan".

Первой компанией, предоставляющей услуги микрокредитования через интернет, стала Moneyveo, произошло это в далеком 2012 году. На сегодняшний день в нише микрокредитования работает порядка 100 компаний, подавляющее большинство из которых используют в своей модели fintech технологии.

Онлайн кредит представляет собой процесс предоставления денежных средств в займ с быстрым оформлением в течение нескольких минут. Такой займ оформляется удаленно через интернет, без личной встречи лицом к лицу. Связь между кредитором и заемщиком осуществляется через интернет, а сам процесс происходит следующим образом:

1. Потенциальный клиент, желающий взять кредит, оформляет заявку на сайте кредитной компании (в данном случае на сайте creditplus.ua). В заявке указывается необходимая сумма и срок.

2. Затем клиент проходит процедуру регистрации, заполняет анкету и получает доступ к персональному кабинету, в котором в последствие получает решение по своему запросу.

3. На заключительном этапе, после получения решения, клиенту предоставляется договор для ознакомления и подписания. После получения подписанного клиентом договора, кредитор предоставляет деньги заемщику. Передача денег осуществляется с помощью банковского перевода на карту клиента.