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среда, 06 января 2021 13:51

Плюсы и минусы натяжных потолков

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Натяжной потолок представляет собой конструкцию, состоящей из полотна, которое в натянутом состоянии фиксируется под настоящим потолком при помощи багет, крепящихся к стенам. По виду материала полотна бывают тканевые и ПВХ натяжные потолки.

Плюсы натяжных потолков

Самое главное неоспоримое преимущество – их великолепный внешний вид при доступной цене. Можно сказать, что на сегодняшний день ни один другой вид отделки верха помещения не может похвастаться таким сочетанием красоты и низкой цены.

Другие преимущества:

1. Большое разнообразие вариантов. Например, пленочные натяжные потолки могут похвастаться примерно 250 вариантами цветовых решений. Плюс к этому добавьте большое количество вариантов конструкций:

• двух и многоцветные;

• с фотопечатью, в том числе и с 3D рисунками;

• "Звездное небо" − очень правдоподобная иллюзия звездного неба;

• парящие потолки и парящие линии;

• многоуровневые натяжные потолки, в т.ч. и резные (apply).

Также следует добавить, что пленочные потолки имеют и множество фактур. Полотна бывают матовые, глянцевые, сатиновые, под кожу, велюр, дерево.

2. Практичность. Натяжной потолок – это не только красиво, но и практично:

• долговечность – от 12 лет;

• с его помощью легко можно скрыть различные инженерные системы – коробы вентиляции, кабели и т.д.

• герметичность – пленочный и большинство тканевых полотен задержат воду при затоплении вашей квартиры сверху;

• простота ухода – все натяжные полотна можно пылесосить и протирать влажной ветошью, кроме того они обрабатываются антистатическим зарядом, поэтому отталкивают пыль.

 

3. Скорость монтажа. Стандартный одноуровневый натяжной потолок в помещении до 25 м2 устанавливается за 3-4 часа. При этом не надо выносить мебель, достаточно ее сдвинуть в центр комнаты. При монтаже не образуется грязи, так как нет мокрых работ, и практически не образуется пыли.

4. Доступная цена. Сейчас стоимость квадратного метра натяжного потолка стартует от 175 грн (с установкой). Если учесть, что для него нет необходимости в подготовке поверхности (шпаклевать, грунтовать, заделывать трещины и т.д.) и что его срок службы составляет минимум 12 лет, то это действительно один из самых экономных вариантов.

5. Специальные свойства. Есть акустические полотна (для ночных клубов и прочих помещениях с повышенным шумом), антибактерицидные (для медицинских и дошкольных учреждений), грязеотталкивающие – для запыленных мест.

Минусы натяжного потолка

По сути, минусов у натяжных потолков нет. Рассмотрим псевдо минусы, то есть надуманные недостатки, которых объективно нет.

 

1. Экологическая небезопасность. Все натяжные полотна (пленка ПВХ и ткань) на 100% искусственный материал. Но если вы купили продукцию известного бренда, то никакой опасности нет. Их полотна сертифицированы, в т.ч. и для европейского рынка. По крайней мере, натяжной потолок не более опасен, чем стоящая в ваших квартирах мебель из МДФ и ДСП, ламинат и т.д.

2. Боязнь отрицательных температур. Действительно, пленка ПВХ боится морозов. Но в таких помещениях можно установить тканевые полотна, которые выдерживают и минус 450С.

3. Натяжной потолок забирает высоту. Одноуровневый пленочный потолок забирает 3-4 см высоту. Для квартир с высотой потолков 260-270 см это составляет 1-1,5%. Визуально такое уменьшение не ощущается. Не говоря уже о более высоких помещениях.

Таким образом, натяжной потолок на сегодняшний день является самым оптимальным вариантом отделки верха практически для всех помещений – жилых, офисных, административных.

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