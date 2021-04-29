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четверг, 29 апреля 2021 16:52

Особенности SEO-продвижения сайта

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Сегодня для того, чтобы выбиться в топ среди массы других таких же проектов, которые хотят продвигаться, нужно действительно потрудится. Начиная от проработки первичной идеи, и заканчивая формированием ссылочной базы. Среднестатистический предприниматель не задумывается о том, насколько сложными могут быть манипуляции для SEO-продвижения ресурса. По мнению многих достаточно, чтобы было как можно больше рекламы. Но это не всегда эффективно. Чтобы действительно повысить продажи, необходимо намного больше, чем реклама у блогера в Инстаграмм. Микроразметка, подготовка интересного контента, оптимизация сайта – и это только верхушка айсберга. Важно достичь синергии удобства ресурса для пользователя и поисковых алгоритмов.

 

Базовые этапы

Почему заказать seo продвижение проще, чем заниматься разработкой ресурса самостоятельно, ведь так можно сэкономить. Однако на практике, чтобы добиться хотя бы каких-то результатов в сфере оптимизации сайта, нужно много изучить, опробовать на практике и применить по назначению. Стандартные инструменты:

• микроразметка – то, без чего в современном мире не выживет ни один сайт, специалист подготавливает ресурс таким образом, чтобы поисковым алгоритмам было проще разбираться и понимать наполнение;

• оптимизация – не только кода, но также удаление повторов, битых ссылок и многое другое, куда более важно создание мобильной версии сайта для того, чтобы пользователи могли изучать содержимое на любом устройстве;

• ключевые запросы – обязательно в соответствии тематике сайта, не только самые частотные, но также с длинными хвостами, согласно исследованиям, именно последние приводят на ресурс пользователей в большем проценте;

• контент – важно не только создавать уникальный, интересный и подходящий тематике контент, но также своевременно защищать его от краж и плагиата, ведь это может навредить имиджу, снизить посещаемость.

В действительно SEO-продвижение – это кропотливая работа десятка специалистов. Любым работам предшествует анализ рынка, изучение конкурентов. Какой бы ни была необычной и уникальной идея для сайта, кто-то уже успел подумать об этом раньше. Почему бы не учится на ошибках других, перенимая лучшее. В совокупности такими методами можно значительно повысить ранжирование ресурса.

Внешние ссылки

Один из самых эффективных способов продвижения сайта – это ссылки. При этом обязательно разработать внутреннюю систему перелинковки, ведь это база для удобного использования ресурса. Однако основной аспект такой раскрутки – это внешние источники. Один из главных SEO-трендов 2021 года – это увеличение переходов за счет множества различных источников. Важно понимать, что все процессы должны быть естественными. Мало того, что искусственный интеллект поисковых систем сразу же обнаружит искусственность активности переходов, так еще и на практике толка от такого "черного" продвижения нет.

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