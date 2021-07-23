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пятница, 23 июля 2021 15:57

Основатель украинского стартапа на AmfAR Cannes Gala 2021

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  Украинский парикмахер Сергей Воронцов появился на Канской красной дорожке в костюме от Billionaire и с крокодиловой сумкой Hermes
Украинский парикмахер Сергей Воронцов появился на Канской красной дорожке в костюме от Billionaire и с крокодиловой сумкой Hermes

Благотворительный гала-вечер amfAR - главное благотворительное событие Каннского кинофестиваля, цель которого - сбор средств для борьбы со СПИДом. Вечер посетили мировые звезды - Орландо Блум, Реджина Кинг, Карин Ройтфельд, Рэйчел Броснахен, Вики Крипс, Нина Добрев, Джулианна Хаф, Белла Торн, Даррен Крисс, Кэт Грэхэм, Стелла Максвелл, Роуз Бертрам и многие другие. Ведущими вечера были актриса Шэрон Стоун и режиссер Спайк Ли, а за музыкальную программу отвечала Алиша Кис.

Среди гостей также был замечен владелец украинского секретного стартапа SV Atelier (svatelier.org) Сергей Воронцов, известный своим сотрудничеством с Ким Кардашьян. Украинский парикмахер ворвался в сферу красоты с натуральными системами замещения волос, которые стали действительно инновационным продуктом. Эта уникальная технология запатентована стилистом, который тайно создает образы для мировых и отечественных звезд.

Можем догадаться, что возможно в этом году в Каннах на красной дорожке голливудские звезды были с украинским волосами.

"Мы активно ведем страницы в социальных сетях, особенно Instagram. Но там можно увидеть всего 10% наших клиентов, остальные 90% предпочитают сохранить конфиденциальность и мы уважаем это. Мы с полной уверенностью можем заявить, что аналогов нашим системам нет в мире", - утверждает Воронцов.

Чем же такие особенные эти системы, которые пришлись по душе не только украинским красавицам, но и селебрити за границей?

Во-первых, отличить систему замещения от своих натуральных волос практически невозможно. Умелые постижеры тщательно работают над каждой системой, вручную закрепляя волоски на сверхтонкой сеточке или кружеве.

Во-вторых, для изделий используются исключительно славянские волосы премиум качества, которые проходят несколько этапов селекции - в руки специалистов попадает только лучший материал.

Важный фактор - опыт, ведь SV Atelier создает системы и парики уже более 5 лет. В команде компании работают высококвалифицированные специалисты, которые действительно разбираются в своем деле.

"Наш бренд - это о любви к себе. Быть смелым и чувствовать свободу быть разным - главная идея SV Atelier", - делится основатель стартапа.

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