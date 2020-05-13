Нужно ли отказываться от ношения контактных линз во время пандемии?

Первые научные данные указывают на низкий риск передачи инфекции через глаза

В марте 2020 года в журнале "Офтальмология" было опубликовано исследование, проведенное на 17 пациентах, инфицированных COVID-19 с активными симптомами, которое показало, что в образцах их слез, взятых с 3-го по 20-й день заболевания, вирус не обнаружен. Исследователи признают, что это очень ранние данные, да и размер выборки является весьма небольшим, однако эти полученные результаты дают определенные надежды пользователям мягких контактных линз, сокращенно - МКЛ. Первые научные данные указывают на низкий риск передачи инфекции через глаза, и это является хорошей новостью.

В связи с этими данными ученые обратились ко всему офтальмологическому сообществу, далее прямая речь. "От имени Американской Академии Оптометрии (AAO) мы считаем, что очень важно поддержать членов Ассоциации в этот чрезвычайно напряженный момент и представить вам новейшие научные данные об использовании контактных линз во время пандемии COVID-19. Как вы знаете, нет никаких научных доказательств того, что ношение контактных линз является проблематичным во время пандемии COVID-19, и эти первые результаты обнадеживают. Безусловно, пришло время обратить еще раз внимание на гигиенические мероприятия при использовании контактных линз. Не имея доказательств обратного Американская академия оптометрии считает, что контактные линзы можно безопасно носить, если люди выполняют указания "Центра по контролю и профилактике заболеваний" (CDC) по мытью рук, а также строго придерживаются рекомендаций своего специалиста и соблюдают инструкции по правилам использования контактных линз. Во время постоянной неопределенности и плохих новостей мы видим луч надежды для практикующих специалистов и их пациентов, которым все еще нужно жить функциональной и полноценной жизнью".

Для того, чтобы безопасно пользоваться и предотвращать возможное инфицирование МКЛ всеми видами патогенов, таких как бактерии, вирусы и грибки, напомним несколько простых гигиенических правил:

1. Перед любыми манипуляциями с линзами нужно тщательно мыть руки, в течение не менее 20 секунд с мылом, и затем высушить их бумажным полотенцем.

2. Использовать, по возможности, контактные линзы ежедневной замены.

3. При использовании многофункционального раствора для ухода за линзами, необходимо использовать его в соответствии с правилами, в частности, не доливать раствор в контейнер и не использовать его повторно.

4. Не носить контактные линзы, если больные.

5. Не спать в контактных линзах, если для этого нет медицинских показаний.