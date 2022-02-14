Новые вызовы для бизнеса в условиях информатизации

Современный бизнес имеет два фундаментальных вызова: оптимизация технической составляющей и налаживание взаимодействия с командой

Массовый переход в режим онлайн, обусловленный вспышкой коронавируса, поставил перед многими бизнесменами целый комплекс новейших задач. Некоторым компаниям пришлось модернизировать существующую схему сотрудничества с клиентами. Остальные были вынуждены выстраивать новый алгоритм работы с нуля.

По мнению специалистов веб-агентства "Красный хамелеон", в котором можно заказать интернет-магазин или другой функциональный сайт, современный бизнес имеет два фундаментальных вызова: оптимизация технической составляющей и налаживание взаимодействия с командой.

Технические вызовы для современного бизнеса

Поскольку предпринимательская деятельность все больше переходит в онлайн-пространство, следует учитывать следующие факторы:

• Правильная разработка рекламной стратегии. Раньше на продвижение сайтов тратились чуть ли не в последнюю очередь. Маркетинговая стратегия была построена на уличной рекламе, популяризации бренда через телевидение и радио. Сейчас люди даже из дома выходят нечасто, поэтому SEO-оптимизация и рекламные кампании в интернете должны стать ключевым инструментом в привлечении новых потребителей.

• Оптимизация функционала. У интернет-магазинов с этим проблем не будет, а вот платформы многих других компаний придется дорабатывать. Людям уже недостаточно базовой информации об услуге или продукте. Они хотят оформлять заказы, не выходя из дома, и так же легко их оплачивать.

• Приспособление к большим нагрузкам. Ранее доля онлайн-клиентов была не столь велика. Большинство людей заходили в офлайновые торговые точки или в офисы. Сейчас почти все потенциальные потребители работают только с сайтами. Платформы должны быть рассчитаны на большие потоки пользователей и адаптированы к быстрому взаимодействию с покупателями.

• Оперативное реагирование на запросы. Еще несколько лет назад достаточно было иметь на сайте форму обратной связи или e-mail-контакты. Современные пользователи хотят получать ответы на свои вопросы максимально быстро, поэтому владельцам веб-ресурсов, без сомнения, придется тратиться на онлайн-помощников.

• Техническая база сайта. Сейчас люди сидят в интернете так много, что их уже практически не удивишь оригинальным оформлением веб-страницы. Но чтобы потенциальный покупатель задерживался на ресурсе, он должен быть оформлен в приемлемом стиле и иметь необходимый функционал. Сайты с устаревшим дизайном будут пропускаться с вероятностью 99%.

Техническая составляющая имеет большое значение, но не стоит забывать и о следующем моменте.

Работа с кадрами

Традиционная работа в офисе сформировала свои нормы взаимодействия с подчиненными, но современные реалии выдвигают несколько иные требования:

• Необходимо тратиться на подготовку кадров, ведь персонал должен эффективно работать в режиме онлайн. Отдельное внимание следует уделять операторам для онлайн-помощников, потому что они должны реагировать на запросы быстро и решать вопросы клиента.

• Разработка новой корпоративной культуры, отвечающей условиям удаленного труда. Люди должны чувствовать себя командой, даже находясь в сотнях километров друг от друга. Следует продумать техническое обеспечение своих работников, чтобы их коммуникация находилась на нужном уровне.

• Новые схемы поощрений. Работников следует стимулировать к работе в домашних условиях. Это может быть компенсация от фирмы на содержание няни для детей, помощь при покупке мебели и прочее.

• Контроль качества. Следить за производительностью человека, который находится в нескольких километрах, достаточно сложно. Необходимо продумывать механизмы для мониторинга качества работы всего персонала.

В целом вызовов современному бизнесу хватает, но их можно считать неотъемлемой частью общей информатизации.