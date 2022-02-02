Норвегия — есть ли смысл ехать на работу?

По данным Института демографии и социальных исследований, в 2021 году количество украинцев, выехавших на работу за границу, достигло 2-3 млн человек. И Норвегия, с её развитой экономикой и высокими зарплатами, как раз один из вариантов для желающих повысить свой уровень жизни. Но подойдёт ли она лично вам и какие риски? Попробуем разобраться.

Из явных плюсов работающие в Норвегии украинцы выделяют:

Вполне комфортный климат, чистая экология и красивая природа. Прозрачные законы, с которыми легальный работник чувствует себя защищённым. Благодаря широкой распространённости английского, с базовыми навыками можно легко решить все бытовые вопросы. Но если хотите оставаться надолго — учите норвежский. Даже выходцы СНГ могут попробовать поступить в ВУЗ на бесплатное обучение. Безопасность на улицах и хорошая медицина. Норвежские зарплаты одни из самых высоких в мире, а рынок труда отличается сильными кадрами и безоговорочным соблюдением прав работников.

Но, есть и нюансы:

Жизнь в Норвегии довольно дорогая, но соизмерима доходам. В городах на севере страны зимой очень холодно. А вот в Осло температура редко опускается ниже 10°С. Иностранцам самостоятельно очень тяжело найти работу в Норвегии. Среди проверенных украинских рекрутеров этого направления можно выделить молодое, но зарекомендовавшее себя агентство Rzayev Agency, сотрудники которого осуществляют полный комплекс услуг и сопровождение на всё время контракта. Менеджеры оформляют все необходимые документы и мед. страховку, организовывают трансфер к месту работы и заселение в жилье, а также регистрацию по прибытии. Всю первую неделю адаптации сопровождающий от агентства находится с группой.

Надёжность Rzayev Agency обеспечена:

● лицензией на трудоустройство — № 535-21;

● государственной регистрацией рекрутинговой деятельности;

● доступной стоимостью затрат и оплатой второй половины услуг из зарплаты;

● гарантией выполнения обязательств, не на словах, а в договоре.

ООО "РЗАЕВ ЭЙДЖЕНСИ". Лицензия на трудоустройство №535-21, выдана Министерством экономики Украины 10 сентября 2021 г.