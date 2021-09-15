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среда, 15 сентября 2021 14:37

Независимый Гигабит: 30 месяцев Интернета за 30 гривен от Сети Ланет

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Лидер гигабитного Интернета и провайдер кабельного телевидения Сеть Ланет запустил акцию к 30-летию Дня Независимости Украины — "Независимый Гигабит". Новые абоненты могут подключить один из акционных тарифов и пользоваться Интернетом в течение 30 месяцев всего лишь за 30 гривен!

  Сеть Ланет запустила акцию "Независимый Гигабит"
Сеть Ланет запустила акцию "Независимый Гигабит"

Лидер гигабитного Интернета Сеть Ланет запустил новую акцию посвященную 30-летию Дня Независимости Украины — "Независимый Гигабит". Для этого провайдер создал новые тарифные планы, которые предусматривают 30 месяцев пользования всего лишь за 30 гривен:

"GigaLibre" — Интернет на скорости до 1000 Мбит/с, а также доступ к ТВ-пакету "Promo" с более чем 40 аналоговыми, 50 цифровыми и 120 онлайн-телеканалами. Тариф действует в Киеве.

"MegaLibre" — Интернет на скорости до 100 Мбит/с, а также доступ к ТВ-пакету "Promo" с более чем 40 аналоговыми, 50 цифровыми и 120 онлайн-телеканалами. Тариф действует в Владимир-Волынском, Червонограде, Калуше, Ивано-Франковске, Северодонецке и Каменце-Подольском.

Подключение акционных тарифов стоит 30 грн.

Также в Киеве действует тариф "GigaLibre + IP", а в Червонограде, Ивано-Франковске, Владимир-Волынском и Каменец-Подольском — "MegaLibre + IP". Эти тарифные планы предоставляют возможность абонентам пользоваться фиксированным внешним статическим IP-адресом в течение 30 месяцев всего за 60 грн/1 месяц.

Акция "Независимый Гигабит" продолжается с 23 августа по 21 сентября 2021 года. Тарифы доступны для новых абонентов, которые в период проведения акции подключились к нему. А также для существующих и новых абонентов, которые выиграли акционный тариф на официальных страницах Сети Ланет в соцсетях — Facebook и Instagram.

Подробная информация об акции и условиях участия на официальном сайте Сети Ланет: https://www.lanet.ua/GL/

Сеть Ланет входит в ТОП-3 операторов кабельного телевидения и ТОП-7 интернет-провайдеров Украины. Является лидером гигабитного Интернета и обслуживает более 250 000 абонентов телекоммуникационных услуг в 8 областях Украины.

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