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пятница, 29 октября 2021 17:33

Насколько Украина привлекательна для инвесторов

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  Габриэль Кокуашвили – инвестор, предприниматель, основатель компании Finbert Украина. Глава Совета директоров Finbert Израиль рассказал об инвестициях в Украину в современных условиях
Габриэль Кокуашвили – инвестор, предприниматель, основатель компании Finbert Украина. Глава Совета директоров Finbert Израиль рассказал об инвестициях в Украину в современных условиях

Экономике любого государства нужны финансовые ресурсы. А инвестиции – одно из важнейших направлений экономического развития. Основной фактор их увеличения – благоприятный инвестиционный климат. И ведущую роль в его формировании играет государственная политика, направленная на создание оптимальных условий для инвесторов.

Что такое инвестиционный климат? Если говорить простыми словами, это определенные показатели социального, политического, экономического и правового развития государства. Они и определяют комфортность работы инвестора. Ключевой параметр этой комфортности – инвестиционная привлекательность. То есть, факторы, которые способствуют или препятствуют внутренним и внешним инвестициям. Говоря об этих факторах, нельзя не упомянуть о главных, которые напрямую влияют на уровень инвестиционной привлекательности. Это экономическая, политическая и социальная ситуация в стране; прозрачная и действенная судебная система; гарантии защиты прав инвесторов; развитая инфраструктура; низкие риски – от инвестиционного и кредитного до экологического и политического, конкуренция в отраслях; валютная и фискальная политика.

Исследование инвестиционной привлекательности страны невозможно без постоянного переосмысления влияющих на нее факторов и динамики их изменений. Это и мировая экономика, и геополитическая ситуация, и многие другие обстоятельства. Любое государство не может развиваться при экономической нестабильности, когда инфляция растет, курс национальной валюты нестабилен, а планов развития малого и среднего бизнеса нет. В комплексе решать проблемы, от которых напрямую зависит привлечение инвестиций, можно только на уровне правительства.

Сегодня, в условиях евроинтеграции Украины, когда экономика и политика нестабильны, а коррупция остается на прежнем высоком уровне, стране нужны не только действенные, но и быстрые реформы. А рост привлекательности для инвесторов должен стать приоритетной задачей. И это не очередные лозунги. Необходимые меры нужно предпринимать немедленно, поскольку без своевременных инвестиций разрыв Украины с конкурентами будет увеличиваться с каждым годом. Правительству понятны первоочередные шаги, но усилий по стимулированию вложений в экономику в нынешних условиях явно недостаточно.

Год назад многие иностранные инвесторы небезосновательно считали, что инвестиционная привлекательность Украины снижается. Кроме основных традиционных проблем бизнес-климата назвали слабую судебную систему, отсутствие антикоррупционных мер и теневую экономику. К уже известным причинам добавились ограничительные меры из-за COVID-19. Не способствуют улучшению изменения в налоговом законодательстве и частые ротации в правительстве, тормозящие реформы.

Из положительных моментов в последние полгода можно отметить запуск рынка земли, сотрудничество с МВФ, валютную либерализацию, снижение учетной ставки НБУ и стабильную национальную валюту.

  Габриэль Кокуашвили – инвестор, предприниматель, основатель компании Finbert Украина. Глава Совета директоров Finbert Израиль рассказал об инвестициях в Украину в современных условиях
Габриэль Кокуашвили – инвестор, предприниматель, основатель компании Finbert Украина. Глава Совета директоров Finbert Израиль рассказал об инвестициях в Украину в современных условиях

В 2021 году по результатам исследования Европейской бизнес ассоциации индекс инвестиционной привлекательности Украины вырос с 2,4 до 2,84. Этот факт подтверждает и опрос топ-менеджеров компаний, входящих в ассоциацию, треть которых считает, что инвестиционный климат в последние полгода улучшился. В Минэкономики доработали нормативную базу для сопровождения крупных проектов в связи с законом об "инвестнянях". Благодаря этому шагу в UkraineInvest за несколько месяцев поступило почти два десятка запросов от потенциальных инвесторов. В ближайшее время можно будет увидеть, действительно ли этот проект ускорит и облегчит бизнес-процессы без коррупционных составляющих.

Инвестиционный климат Украины оценили и на недавнем Киевском международном экономическом форуме. Среди причин инвестирования представители бизнеса назвали незначительную конкуренцию, синхронизацию законодательства с Евросоюзом и довольно высокую концентрацию талантов.

Все это говорит о том, что в Украине есть потенциал для инвестирования, и он практически безграничен. Дело, как говорится, за малым – реальными действиями, которые приведут иностранных инвесторов с финансовыми вливаниями в экономику страны.

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Дата
29
октября

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