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пятница, 26 февраля 2021 17:29

Мешки для пылесоса: виды и особенности выбора

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Мешки для пылесоса: виды и особенности выбора
Какие бывают мешки для пылесоса и где их купить

Мешки для пылесоса представляют собой расходные элементы. От их качества, а также своевременности замены напрямую зависит эффективность работы техники. Так, использование старых мешков неизбежно приведет к неспособности всасывать значительную часть пыли и мелких предметов. Более того, при заполненном мусором или старом мешке, пылесос может просто сломаться.

Оригинальные мешки для пылесоса можно подобрать по каталогу изделия под технику любого бренда или модели на сайте easyfix.com.ua.

Виды мешков для пылесоса

Представленные изделия могут быть одноразовыми и многоразовыми. При этом рекомендуется иметь как те, так и другие модели мешков. Это позволит избежать частого заказа таких товаров и всегда иметь их под рукой. Основные виды и особенности данной продукции следует рассмотреть более детально:

• Микроволокно. Указанные изделия отличаются надежностью и высокой механической прочностью. Благодаря этому, они не повреждаются в ходе эксплуатации. Так, мешки данного типа могут иметь до пяти слоев, что позволяет им надежно удерживать пыль. Применение полимерного микроволокна обеспечивает оптимальные показатели чистоты и фильтрации. Кроме того, данные изделия обладают антибактериальными свойствами;

• Бумажные модели. Такие изделия являются наиболее доступными по цене. Они предназначены для разового использования. При этом продукция данного типа характеризуется прочностью на разрыв. Мешки легко устанавливаются, не пропускают пыль, а также устойчивы к воздействию влаги;

• Тканевые. Это многоразовые модели, которые отлично выдерживают 5 и более циклов использования без утраты своих качеств. При этом они не растягиваются, не утрачивают своих прочностных характеристик. Тканевые мешки легко очищаются, хорошо переносят контакт с мелкими абразивными частицами.

Продукция доступна в виде наборов по 5 мешков, можно приобрести отдельные единицы товара. При этом объем зависит от марки и модели пылесоса. Например, наиболее часто используются пылесборники объемом в 5 литров.

Как правильно выбрать

При выборе той или иной модели мешков для пылесоса следует исходить из рекомендаций производителя техники. Необходимо учитывать объем пылесборника, диаметр отверстия и наличие клапана. При этом можно приобрести универсальные модели, которые подойдут к большинству современных пылесосов.

Однако использование моделей, которые рекомендованы производителем, является более предпочтительным, поскольку они прослужат дольше.

Кроме того, на рынке представлены оригинальные модели изделий, а также аналоговые мешки для пылесосов. Единственным преимуществом неоригинальных изделий, является их более низкая цена. Однако они отличаются меньшей плотностью, чем оригинальные модели. Соответственно, менее прочны и могут порваться. Кроме того, многоразовые аналоговые изделия теряют свою эффективность после первого же использования. Поэтому, в конечном счете, экономия на покупке таких моделей окажется сомнительной, поскольку менять мешки придется чаще. В результате, расходы будут даже больше, чем при применении оригинальной продукции.

Более того, при покупке продукции по указанному выше каталогу, стоимость будет весьма низкой, поскольку все товары поступают напрямую от производителей.

Следует принимать во внимание и особенности каждого вида изделий. Например, бумажные модели отличаются большей экологичностью и улучшенными фильтрационными качествами. Между тем, изделия, изготовленные из тканого синтетического материала характеризуются плотностью и высокой прочностью. Поэтому, лучше всего исходить из собственных предпочтений или иметь оба вида изделий в своем арсенале.

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