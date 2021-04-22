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четверг, 22 апреля 2021 13:06

Mega Millions США разыграют $277 млн в пятницу. Узнайте, как принять участие в тираже из Украины! (PR)

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Представьте, что вы выиграли лотерейный джекпот на сумму в сотни миллионов долларов! Что вы сделаете с такими деньгами? Если вы думали, что выиграть огромные лотерейные призы можно только находясь в Штатах, у нас для вас отличные новости.

• Джекпот Мега Миллионов достиг $277 млн, это свыше 7,7 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в пятницу, 23 апреля.
• Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!
• Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

  Джекпот лотереи США Mega Millions достиг 7 млн
Джекпот лотереи США Mega Millions достиг 7 млн

Популярность лотереи США Mega Millions в последние недели растет в геометрической прогрессии. С тех пор, как лотерея разыграла рекордный джекпот в размере 1,5 миллиарда долларов в ноябре 2018 года, имя лотереи у всех на устах. Если вы задумываетесь принять участие в лотерее Powerball из Украины, вы можете купить билеты онлайн, совершенно законно и безопасно.

"Нам известно, что люди любят огромные джекпоты, и когда суммы достигают таких размеров, это становится национальным феноменом", – заявил Гордон Меденика, директор лотереи Мега Миллионы в Мэриленде. "Все начинают задумываться о том, что они сделают с деньгами в случае выигрыша".

Как играть в Mega Millions?

Мега Миллионы проводятся в формате 5/70 + 1/25. Это означает, что для того, чтобы выиграть главный приз лотереи нужно угадать 5 чисел от 1 до 70 плюс один дополнительный номер ("Mega Ball") от 1 до 26. Помимо джекпота лотерея также разыгрывает 8 второстепенных призов. Победитель лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $277 млн.

Как участвовать в Мега Миллионах из Украины?

Как известно, билеты Mega Millions продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter.com). Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Мега Миллионов, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Отметим, что участие в лотереях США онлайн отвечает всем требованиям национальной лотереи Америки, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Mega Millions через smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter.com), вам надо:

1. Создать учетную запись
2. Выбрать Мега Миллионы из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей
3. Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами)
4. Добавить к билету мультипликатор "Megaplier" (по желанию)
5. Оплатить заказ

Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$277 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Да, Мега Миллионы разыгрывали и большие призы, и тем не менее, джекпот может быть сорван в любом тираже, так что не стоит упускать шанс – он может повториться не скоро. Купите билеты на ближайший тираж Мега Миллионов сегодня, и потрясающий приз может быть вашим! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.

Автор: Новость публикуется на правах рекламы
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