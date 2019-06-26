Мебель для всей квартиры от компании Redlight

 
Ексклюзивы
1/5
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 846
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
2 Просмотров: 17316
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 783
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3186
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
9 Просмотров: 6507
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 378
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1278
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2682
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3852
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6192
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 783
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1935
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11061
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 747
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2457
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
среда, 26 июня 2019 17:50

Мебель для всей квартиры от компании Redlight

  Комментировать

Компания Redlight уже больше 20 лет работает на рынке Украины, являясь дилером известных отечественных и зарубежных производителей мебели. В частности, Redlight поставляет в розницу и оптом все виды мебели от таких поставщиков, как Gerbor, Black Red White, Мебель Сервис, Сокме, Нова, Світ меблів, Тиса, Вика, Embawood и не только.

  Интернет-магазин мебели RedLight предлагает большой выбор качественной, функциональной и доступной мебели
Интернет-магазин мебели RedLight предлагает большой выбор качественной, функциональной и доступной мебели

Почему нас выбирают?

● Доставка мебели за 1 день
● Гарантия 12 месяцев на всю продукцию
● 23 года опыта на рынке Украины
● Скидки и подарки

В нашем каталоге несколько тысяч товаров от 20+ мебельных фабрик

В каталоге интернет-магазина мебели RedLight клиентам доступен большой выбор качественной, многофункциональной и доступной мебели, которая станет достойным украшением вашего дома. Если вы давно ищите мебель в прихожую, спальню, кухню или гостиную у нас вы сможете найти мебель высокого качества по достойной цене.

Изучив широкий ассортимент нашего интернет-магазина вы сможете выбрать и купить удобную двуспальную или односпальную кровать, кухонные столы, компьютерные стулья, тумбы под телевизор, журнальный столик а также сделать шкаф купе на заказ.

Если вы точно знаете, что вам нужно, но не можете найти, в таком случае наш дизайнер поможет разработать для вас индивидуальный проект как отдельной комнаты, так и всей квартиры. Мы можем предложить Вам любую мягкую или корпусную мебель оптом и в розницу по лучшей цене.

Что мы можем предложить?

1. Мебель для всей квартиры ( кухня, спальня, гостиная) и для любых целей ( офис, магазин).
2. Удобный фильтр ( вы можете выбрать мебель по размеру, бренду, сортировать от дешевых к дорогим).
3. Большой выбор модульных систем.
4. Совершайте покупки в кредит.
5. Доставка мебель за 1-2 дня.
6. Вызов замерщика на дом.

Большой выбор продукции от компании RedLight позволяет приобрести элементы интерьера по лучшей цене и сделать ваш дом уютным и красивым. Мы предлагаем различные стилистические и цветовые решения, постоянно расширяя свой ассортимент. Весь предоставленный товар имеет сертификаты качества и гарантию.

Наш коллектив интернет-магазина сделает все возможное, чтобы вы остались довольны нашей продукцией, надеемся, что наша мебель станет важной частью Вашего дома!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мебель для всей квартиры от компании Redlight». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили

Убили брата украинского командира

Два флага - одна страна: отмечают День крымскотатарского флага

Ввели уголовную ответственность за опоздание на работу

ТОП-8 советов: что нужно делать, чтобы ребенок не стал наркоманом

Против восставших узников применили танки

Арестовали министра внутренних дел

К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

Самое читаемое
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 32611
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 26526
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 4 Просмотров: 21591
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 2 Просмотров: 17316
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ 4 Просмотров: 15327
Новости компаний
Впечатления Дани Вегас от обучения в автошколе "Киев"
Впечатления Дани Вегас от обучения в автошколе "Киев" Просмотров: 27
Отдых с бассейном под Киевом в Wish Family Space
Отдых с бассейном под Киевом в Wish Family Space Просмотров: 81
Сколько сейчас стоит построить дом в Украине?
Сколько сейчас стоит построить дом в Украине? Просмотров: 2466
Как подготовиться к поступлению в зарубежный вуз
Как подготовиться к поступлению в зарубежный вуз Просмотров: 27
Кредиты Онлайн - универсальное решение найти деньги
Кредиты Онлайн - универсальное решение найти деньги Просмотров: 36
Больше всего комментируют
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
10
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
10
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
7
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
4
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Голосов: 2338
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua