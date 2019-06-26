Мебель для всей квартиры от компании Redlight

Компания Redlight уже больше 20 лет работает на рынке Украины, являясь дилером известных отечественных и зарубежных производителей мебели. В частности, Redlight поставляет в розницу и оптом все виды мебели от таких поставщиков, как Gerbor, Black Red White, Мебель Сервис, Сокме, Нова, Світ меблів, Тиса, Вика, Embawood и не только.

Интернет-магазин мебели RedLight предлагает большой выбор качественной, функциональной и доступной мебели

Почему нас выбирают?

● Доставка мебели за 1 день

● Гарантия 12 месяцев на всю продукцию

● 23 года опыта на рынке Украины

● Скидки и подарки

В нашем каталоге несколько тысяч товаров от 20+ мебельных фабрик

В каталоге интернет-магазина мебели RedLight клиентам доступен большой выбор качественной, многофункциональной и доступной мебели, которая станет достойным украшением вашего дома. Если вы давно ищите мебель в прихожую, спальню, кухню или гостиную у нас вы сможете найти мебель высокого качества по достойной цене.

Изучив широкий ассортимент нашего интернет-магазина вы сможете выбрать и купить удобную двуспальную или односпальную кровать, кухонные столы, компьютерные стулья, тумбы под телевизор, журнальный столик а также сделать шкаф купе на заказ.

Если вы точно знаете, что вам нужно, но не можете найти, в таком случае наш дизайнер поможет разработать для вас индивидуальный проект как отдельной комнаты, так и всей квартиры. Мы можем предложить Вам любую мягкую или корпусную мебель оптом и в розницу по лучшей цене.

Что мы можем предложить?

1. Мебель для всей квартиры ( кухня, спальня, гостиная) и для любых целей ( офис, магазин).

2. Удобный фильтр ( вы можете выбрать мебель по размеру, бренду, сортировать от дешевых к дорогим).

3. Большой выбор модульных систем.

4. Совершайте покупки в кредит.

5. Доставка мебель за 1-2 дня.

6. Вызов замерщика на дом.

Большой выбор продукции от компании RedLight позволяет приобрести элементы интерьера по лучшей цене и сделать ваш дом уютным и красивым. Мы предлагаем различные стилистические и цветовые решения, постоянно расширяя свой ассортимент. Весь предоставленный товар имеет сертификаты качества и гарантию.

Наш коллектив интернет-магазина сделает все возможное, чтобы вы остались довольны нашей продукцией, надеемся, что наша мебель станет важной частью Вашего дома!