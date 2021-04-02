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понедельник, 05 апреля 2021 12:52

Магазин "Велопланета" поможет выбрать качественный, брендовый велосипед

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  В магазине veloplaneta.ua можно зарезервировать выбранный велосипед, осмотреть и забрать его
В магазине veloplaneta.ua можно зарезервировать выбранный велосипед, осмотреть и забрать его

В последнее время велосипеды начали стремительно набирать популярность: предыдущий год доказал необходимость транспорта, который в отличие от переполненной маршрутки или вагона метро положительно повлияет на здоровье.

Важно выбрать качественный велосипед, езда на котором будет приносить удовольствие, а его обслуживание не составит труда – именно такие модели предлагает специализированная сеть магазинов Велопланета. Ассортимент состоит из широкого выбора велосипедов с гарантией на рамы и комплектующие. В магазине есть байки для любого возраста и стиля катания: горные, шоссейные, гравийные, городские и детские от таких мировых брендов как Cannondale, BMC, Schwinn, Pride, Electra и другие. Также в ассортименте есть все необходимые комплектующие, аксессуары, велоодежда и спортивное питание. Чтобы покупатель мог легко и быстро разобраться в большом ассортименте товаров, интернет-магазин Велопланета предлагает:

• отображение наличия в выбранном физическом магазине;
• удобный личный кабинет, где можно проверять накопленные бонусы и оплачивать ими до 50% от стоимости товаров;
• видеообзоры;
• новости из велосипедного мира, акции и анонсы мероприятий;
• бесплатную доставку велосипедов по всей Украине.

  В магазине veloplaneta.ua можно зарезервировать выбранный велосипед, осмотреть и забрать его
В магазине veloplaneta.ua можно зарезервировать выбранный велосипед, осмотреть и забрать его

Преимущества магазина Велопланета:

• большой выбор брендовых велосипедов и возможность получить новую модель первым в стране, оформив предзаказ;
• официальная гарантия;
• качественное техническое обслуживание велосипедов в мастерских Харькова, Киева, Одессы и Днепра;
• выгодные и удобные условия доставки;
• возможность оформить покупку в кредит;
• консультации профессиональных велосипедистов, которые помогут подобрать велосипед и расскажут о его особенностях.

Как заказать велосипед

Оформить заказ можно непосредственно на сайте veloplaneta.ua. Авторизованные пользователи могут зарезервировать выбранный велосипед, осмотреть и забрать его в одном из магазинов компании.

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Дата
05
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