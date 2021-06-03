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четверг, 03 июня 2021 17:10

Лодки ПВХ: райский отдых на природе

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Шумный город, вечно бегущие куда-то люди, грязный воздух… Мегаполисы просто убивают… А так хочется хотя бы раз в неделю вырваться туда, где спокойная чистая гладь воды, райское пение птиц и безграничное умиротворение. Отказывать себе в таком удовольствии просто непростительно! Все, что нужно сделать, лишь купить лодку ПВХ АкваМания, предупредить родных, чтобы не беспокоили, и отправиться в пригород с любимыми удочками на сеанс единения с природой. Ну а чтобы выбирать ту самую лодку вам было легче, мы и написали эту статью. Читайте внимательно, ведь в мелочах и прячется вся суть.

 

О ПВХ и разновидностях лодок из ПВХ

Начнем с того, что же такое ПВХ. Такой аббревиатурой называют поливинилхлорид – искусственный материал, который был изобретен довольно давно: в 1835 году. У него, кстати, большое количество преимуществ:

•прочность;
•эластичность;
•водостойкость;
•водонепроницаемость;
•плотность;
•стойкость к окислению;
•стойкость к выгоранию;
•длительный срок службы;
•термостойкость и т. д.

Любой опытный рыбак скажет, что резиновые лодки – это прошлый век. Если брать, то только ПВХ. Такое плавсредство не только надежное, но и очень удобное в эксплуатации. Лодка из ПВХ:

•имеет высокую устойчивость на воде;
•компактная в сложенном состоянии и помещается в удобную сумочку;
•имеет небольшой вес;
•простая в обращении и не требует особых условий хранения в зимний период;
•при необходимости легко поддается ремонту и т.д.

На самом деле говорить о преимуществах лодок из ПВХ можно бесконечно. А вот о недостатках… Нет, они, конечно, имеются и связаны в основном с тем, что такой материал не совсем экологичен. Он не разлагается полностью в земле, а при производстве образуется большое количество вредных выбросов. Но, согласитесь, примерно то же можно сказать и про другие материалы. Мы уверены, что вам не придется ломать голову над тем, где и как утилизировать лодку из ПВХ. Ведь при бережном отношении есть все шансы, что она прослужит десятилетиями. А к тому времени человечество непременно найдет решение данной проблемы.

Ну а теперь самое время поговорить о разновидностях лодок ПВХ, ведь, придя в магазин, у вас наверняка начнут глаза разбегаться от разнообразия. Итак, на современном рынке представлены:

•легкие небольшие лодки ПВХ;
•гребные модели;
•плоскодонные моторные надувные варианты;
•моторные килевые надувные судна.

Первый вид лодок, как понятно из названия, имеет небольшие габариты: в длину 190 см, 210 см или же 230 см. Диаметр баллона – 31 см. Эти лодки ПВХ обычно рассчитаны на 1-2 людей. Данный вариант самый легкий по весу, а также доступный в ценовом плане. Именно такие лодки покупают рыбаки, которые предпочитают отдых в одиночестве.

Гребные лодки ПВХ имеют большие размеры. Внутри плавсредства может размещаться до 3 человек, ведь длина изделия от 220 см до 300 см. Для более удобного использования лодки в комплекте с мотором в таких моделях продумана усовершенствованная версия крепления навесного транца. Кстати, к такой лодке можно легко цеплять двигатель до 3 лошадиных сил. Отличная скоростная прогулка получается!

Плоскодонные надувные лодки – это удачный вариант для тех, кто любит рыбачить или охотиться в компании. На таких суднах может плавать 2-4 человека (в зависимости от модели). Плоскодонки удобны тем, что под ноги можно класть пайол "слань-книга" или пайол "слань-коврик", а после всего легким движением убирать днище. Данная особенность придает устойчивости лодке, если рыбак или охотник решит встать. А еще у таких лодок литая обойма транца. Это добавляет плавсредству еще большей надежности, а пользователю уверенность в качестве самой лодки.

Килевые моторные варианты подойдут всем тем людям, которые любят пребывать на досуге в одиночестве. В них также возможно установить пайол "слань-книга". А еще у таких моделей есть роульс в носовой части, а прочность посадки транца повышена.

Уже определились, какую лодку ПВХ хотите приобрести? Отлично! И напоследок последний совет: покупая плавсредство, не забудьте и про оборудование для него. Без мягких сидений комфорта вам не видать, а без транцевых колес не удастся транспортировать лодку. Надувать судно ручным насосом – та еще задача, поэтому стоит приобрести электрический. Сумка для хранения лодки, весла, якоря… Иногда стоимость всех этих дополнительных деталей доходит до стоимости самой лодки. Отсюда рекомендация: покупайте все нужное в одном магазине и сразу. При комплексном заказе продавцы нередко предлагают скидки и бесплатную доставку в придачу. Грех не воспользоваться таким предложением.

Ну вот, в принципе, и все, что мы хотели рассказать. Надеемся, наша статья поможет вам правильно сделать одну из самых лучших ваших покупок в жизни! Приятного отдыха на природе!

 
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Дата
03
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